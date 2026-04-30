Μπαγκλαντές: Viral η στιγμή που πατέρας πέφτει στις ράγες τρένου για να σώσει το παιδί του

Ένα δραματικό περιστατικό σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Κισοργκάντζ του Μπαγκλαντές έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες, αφού ένας πατέρας διακινδύνευσε τη ζωή του για να σώσει το παιδί του από το να συνθλιβεί κάτω από ένα κινούμενο τρένο.

Το σοβαρό και επικίνδυνο περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Τρίτης 28 Απριλίου, στην πλατφόρμα του σιδηροδρομικού κόμβου Μπαϊράμπ, όταν το τρένο με προορισμό τη Ντάκα έφτασε στον σταθμό.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης, ένα ζευγάρι είχε φτάσει στο σημείο για να επιβιβαστεί στην αμαξοστοιχία όταν, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ενώ προσπαθούσαν να ανέβουν, η γυναίκα γλίστρησε και έπεσε στην πλατφόρμα μαζί με το παιδί της. Καθώς επιχείρησε να σηκωθεί ξανά, το παιδί έφυγε από τα χέρια της και βρέθηκε στο στενό κενό μεταξύ του συρμού και της αποβάθρας. Ταυτόχρονα όμως, το τρένο άρχισε να κινείται.

Χωρίς δισταγμό, ο πατέρας πήδηξε στις γραμμές, σήκωσε το παιδί του και ξάπλωσε στο έδαφος, κρατώντας το σφιχτά. Καθώς το τρένο προχωρούσε, αρκετά βαγόνια πέρασαν από πάνω τους σε πολύ κοντινή απόσταση. Παρά την επικίνδυνη κατάσταση, τόσο ο πατέρας όσο και το παιδί παρέμειναν ακίνητοι και επέζησαν.

Dramatic video from a railway station in Bangladesh shows a father shielding his infant underneath a moving train after the child fell off the platform.



Local media reported that both escaped unharmed after eight carriages passed over them. pic.twitter.com/tctiHD04yB — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) April 30, 2026

Άνθρωποι που στέκονται κοντά ακούγονται να αντιδρούν σοκαρισμένοι και να προσεύχονται. Αφού πέρασε το τρένο, ο πατέρας σηκώθηκε με ασφάλεια μαζί με το παιδί, ενώ η μητέρα έτρεξε κοντά τους κλαίγοντας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σιδηροδρομική αστυνομία έφτασε αμέσως στο σημείο μόλις ενημερώθηκε και, με τη βοήθεια ντόπιων, μετέφερε τον πατέρα και το παιδί σε ασφαλές μέρος.