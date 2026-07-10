Μπαίνει στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς - Το ποσό που προσφέρει ο Ολυμπιακός

Εδώ και καιρό έχει γίνει γνωστό το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον επιθετικό χαφ της Λουντογκόρετς, τον Πέταρ Στάνιτς.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσιογράφος του γερμανικού, «Sky Sports», οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται ένα βήμα μακριά από την απόκτηση του. Μάλιστα οι δύο πλευρές φαίνεται να τα έχουν βρει και οι Πειραιώτες θα βγάλουν από τα ταμεία τους ένα ποσό που ανέρχεται περίπου στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Ως εκ τούτου όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, απομένουν μικρές λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του διεθνούς Σέρβου στον Ολυμπιακό.

➡️ #Olympiacos Piraeus are close to sign Serbian international Petar #Stanic. A transfer fee of €9 million is being discussed, though the deal is not yet finalized. Stanic is considered the best player in the #Ludogorets Razgrad squad and had already received inquiries from… pic.twitter.com/iLGkkF6gIq — Marlon Irlbacher (@Sky_Marlon89) July 10, 2026

Το who is who του Στάνιτς

Στα 24 του χρόνια, ο Πέταρ Στάνιτς έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει τόσο στο σερβικό όσο και στο βουλγαρικό πρωτάθλημα, πραγματοποιώντας σταθερά ανοδική πορεία.



Γέννημα-θρέμμα της σχολής του Ερυθρού Αστέρα, ο Στάνιτς δεν βρήκε άμεσα χώρο στην πρώτη ομάδα και ακολούθησε τον δρόμο του δανεισμού, μέχρι να καθιερωθεί στην Μπάτσκα Τόπολα. Εκεί πραγματοποίησε τις εμφανίσεις που τράβηξαν τα βλέμματα, με αποτέλεσμα η Λουντογκόρετς να επενδύσει στην απόκτησή του.

Στη Βουλγαρία συνέχισε την εξέλιξή του, καταγράφοντας γεμάτες σεζόν, συμμετοχές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και φτάνοντας μέχρι το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της Σερβίας.

Ο Στάνιτς αγωνίζεται κυρίως ως επιτελικός μέσος, όμως μπορεί να καλύψει με την ίδια άνεση και τον ρόλο του «8», αποτελώντας μία πολυεργαλειοθήκη για τη μεσαία γραμμή. Ξεχωρίζει για την τεχνική του κατάρτιση, την ικανότητά του να κινείται ανάμεσα στις γραμμές, την καλή πρώτη πάσα και τη δημιουργία φάσεων, ενώ συχνά πατάει και περιοχή, προσφέροντας λύσεις στο επιθετικό τρίτο.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε ο 24χρονος αγωνίστηκε συνολικά σε 55 αγώνες, πετυχαίνοντας 16 γκολ και μοιράζοντας 13 ασίστ, όντας ο πρωταγωνιστής της Λουντογκόρετς σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις.