Μπακογιάννη για Σαμαρά: «Αν θέλει να χαράξει τον δρόμο του Τσίπρα, με γεια του με χαρά του»

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε η Ντόρα Μπακογιάννη τη στάση του Αντώνη Σαμαρά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, με την απουσία του χθες από την εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη για την Τεχνητή Νοημοσύνη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο πρώην πρωθυπουργός να δημιουργήσει δικό του κόμμα.

«Νομίζω ότι ο κ. Σαμαράς έχει “κόψει” καιρό τις γέφυρες με τη Νέα Δημοκρατία, δυσκολεύεται πάρα πολύ να είναι μέσα σε αυτό το κλίμα και είναι ένα κλίμα πραγματικά ωραίο», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Η ίδια πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Σε τελική ανάλυση, αν ο κ. Σαμαράς θέλει να χαράξει τον δρόμο που χάραξε ο κ. Τσίπρας (σ.σ. να κάνει δικό του κόμμα) με γεια του με χαρά του, τι να κάνουμε».

Αναφερόμενη σε πληροφορίες που κάνουν λόγο για προσπάθειες επαναπροσέγγισης του Αντώνη Σαμαρά, η κ. Μπακογιάννη ξεκαθάρισε: «Εγώ αυτό δεν το ξέρω. Εγώ δεν ανήκω στην κατηγορία αυτών που κάνουν προσπάθειες, αλλά πέραν αυτού δεν ξέρω και αν γίνονται και δεν ξέρω και αν θέλει. Είχα την αίσθηση ότι εχθές στο βιβλίο του κ. Στυλιανίδη θα ερχόταν».

Παράλληλα, άφησε αιχμές για τα πολιτικά διλήμματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζει ο πρώην πρωθυπουργός: «Δεν ξέρω αν θα τολμήσει να κάνει ένα δικό του κόμμα. Είναι μεγάλη απόφαση για τον ίδιο, πρώτον διότι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δίνουν ότι ο Τσίπρας θα έχει περισσότερο ποσοστό από ότι ο Σαμαράς σε ένα ενδεχόμενο κόμμα, γεγονός που δεν μπορεί να μην του δημιουργεί δεύτερες σκέψεις. Δεύτερον, η παράταξη αυτή έχει αντανακλαστικά σταθερότητας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την ύπαρξή της. Είναι μία παράταξη η οποία στα δύσκολα συσπειρώνεται και ισχύει ακόμα».

«Κάθε στέλεχος που φεύγει από μία παράταξη είναι απώλεια», πρόσθεσε.

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε και στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τις πολιτικές του κινήσεις.

«Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένα όργανο στο οποίο είμαστε λίγο εκτός μόδας, διότι εμείς εξακολουθούμε και ασχολούμαστε με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με το Διεθνές Δίκαιο, κτλ, άρα δεν είμαστε πολύ της μόδας αυτή την εποχή, Συμμετέχουν πολλά κόμματα. Η ελληνική ομάδα είναι μια καλή ομάδα. Καλώς ή κακώς εμείς είμαστε η πλειοψηφία (σ.σ η Νέα Δημοκρατία), στους σοσιαλιστές είναι ο Γιώργος ο Παπανδρέου και ο Δημήτρης Μάντζος -που και οι δύο κάνουν εξαιρετική δουλειά- και στην Αριστερά είναι ο Τσίπρας. Όταν έχουμε θέματα εθνικού ενδιαφέροντος λογικό είναι ότι δίνουμε τη μάχη από κοινού. Και επειδή η παρουσία μας είναι πολύ έντονη, σε άλλα θέματα διαφωνούν οι πολιτικές ομάδες», ανέφερε.

«Νομίζω ότι είναι πασιφανές ότι ο κ. Τσίπρας θέλει να κάνει αρχηγικό κόμμα πια και όχι το μοντέλο που είχε στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το οποίο θεωρούσε εκείνος ότι ήταν και το μεγάλο πρόβλημα, είναι ότι ήταν αδύνατο να συμφωνήσουν σε κάτι μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Απόδειξη ότι έγιναν δέκα κομμάτια, άρα αυτό το πείραμα δεν θα το ξανακάνει. Θα κάνει ένα καθαρά αρχηγικό κόμμα, στο οποίο όποιος συμφωνεί μαζί του θα μένει και όποιο δεν συμφωνεί μαζί του θα φεύγει ή δεν θα τον επιλέξει από την αρχή. Αυτό βεβαίως είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω πάνελ στην τηλεόραση και τους κάνετε εσείς οι δημοσιογράφοι “κομματάκια” και τους λυπάμαι πραγματικά, γιατί τι να σου πουν; Ότι θα πάω με τον Τσίπρα; Δεν θα πάω με τον Τσίπρα; Θα μείνω στον ΣΥΡΙΖΑ; Τι να σου πουν αυτοί οι άνθρωποι; Αυτό που θέλουν είναι να βρεθούν σε ένα κόμμα το οποίο να έχει μια ελπίδα».

«Με τι αξιοπιστία θα έρθει στους Έλληνες»

Η Ντόρα Μπακογιάννη σχολίασε επίσης: «Το πρόβλημα με τον Τσίπρα δεν είναι το οργανωτικό του, το πρόβλημα με τον Τσίπρα είναι το πολιτικό. Δηλαδή με τι αξιοπιστία θα έρθει στους Έλληνες και θα τους πει ότι τη μία φορά σας είπα όλα αυτά και έκανα ακριβώς τα αντίθετα, αλλά τώρα αυτά που θα σας λέω θα μπορούν να γίνουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο», ενώ πρόσθεσε: «Νομίζω ότι θα κάνει μια προσπάθεια να φτιάξει ένα κόμμα κεντροαριστερό, γι’ αυτό και αυτός ο μεγάλος εκνευρισμός στο ΠΑΣΟΚ σήμερα, γιατί αναμφισβήτητα θα χτυπήσει πολύ το ΠΑΣΟΚ».