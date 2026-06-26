Μπαλάσκας μέσω δικηγόρου για μήνυση από αξιωματικούς της ΕΛΑΣ: «Έκανε λάθος, δεν θα επαναληφθεί»

Ανακοίνωση εξέδωσε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Σταύρου Μπαλάσκα, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, στον απόηχο της αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει με αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η κόντρα πυροδοτήθηκε μετά τις τοποθετήσεις του πρώην αστυνομικού σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, με ομάδα αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. να τον κατηγορεί ότι προχώρησε στη διατύπωση και διάδοση «ανυπόστατων ισχυρισμών» για την υπόθεση, όταν χρησιμοποίησε τη λέξη «γκάφα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του Σταύρου Μπαλάσκα:

«Θεσμικό προβληματισμό προκαλεί η πρωτοφανής ιστορικά μήνυση - έγκληση εν ενεργεία Αστυνομικών κατά ΠΟΛΙΤΗ, ο οποίος σε τηλεοπτική ενημερωτική εκπομπή εξέφρασε και άσκησε το συνταγματικό του δικαίωμα της κριτικής στη δράση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων. Με αποκορύφωμα... να ζητούν την αυτόφωρη σύλληψη του, επειδή δήθεν διέπραξε το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης διά του Τύπου!!

Εκτός του γεγονότος ότι τέτοια αιτήματα για αυτόφωρη σύλληψη πολιτών για δημόσιες δηλώσεις τους δεν συνάδουν στα δημοκρατικά καθεστώτα, όφειλαν να γνωρίζουν οι μηνυτές αστυνομικοί ότι η πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου δεν θεωρεί τυπογραφία την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο, συνεπώς δεν υπάρχει η αυτόφωρη διαδικασία δια του Τύπου στα άνω μέσα ενημέρωσης (Άρειος Πάγος 509/23).

Επίσης θα όφειλαν να γνωρίζουν οι αστυνομικοί μηνυτές ότι δυσμενείς αξιολογικές κρίσεις δεν συνιστούν γεγονότα ώστε να στοιχειοθετείται η συκοφαντική δυσφήμιση. Για δε την διασπορά ψευδών ειδήσεων απαιτείται αντικειμενικά η πρόκληση φόβου σε αόριστο αριθμό ατόμων με αιτιώδη απόρροια τον κίνδυνο πρόκλησης ζημίας στην οικονομία, στην αμυντική ικανότητα της χώρας και στη δημόσια υγεία. Τέλος το αδίκημα της εξύβρισης δεν συντρέχει όταν ο φερόμενος εξυβριστικός λόγος πλήττει "το κύρος και την αξιοπιστία της υπηρεσίας".

Ο Σταύρος Μπαλάσκας προέρχεται από την Ελληνική Αστυνομία, την οποία θεωρεί ισοβίως οικογένειά του. Δημόσια από μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι ζήτησε ΣΥΓΓΝΩΜΗ από τους πρώην συναδέλφους του, που χρησιμοποίησε εσφαλμένα τη φράση "γκάφα", όσο αφορά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό στην ειδεχθή δολοφονία μίας ακόμα γυναίκας στα Χανιά.

Δεν είχε σκοπό να απαξιώσει την εξαιρετική δουλειά τους, που είχε ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση του εγκλήματος και τη σύλληψη του καθομολογία δράστη. Έκανε ΛΑΘΟΣ, δεν θα επαναληφθεί».