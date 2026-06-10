Μπαλατσινού - Παζαΐτη: Η φιλία ετών που τις συνδέει και το κοινό όραμα των φιλανθρωπικών δράσεων

Τζένη Μπαλατσινού - Νατάσα Παζαΐτη. Δυο γυναίκες δυναμικές και δραστήριες που τις συνδέει μια φιλία αρκετών ετών και μάλιστα η αμοιβαία εκτίμηση στηρίζεται μεταξύ άλλων και σε ένα κοινό στοιχείο... στις κοινωνικές και φιλανθρωπικές τους δράσεις. Άλλωστε η Τζένη Μπαλατσινού στηρίζει φιλανθρωπικά ιδρύματα, όπως το ίδρυμα ΕΛΙΖΑ και η Νατάσα Παζαΐτη δείχνει έμπρακτα ότι υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες της.

Στην πρόσφατη εκδήλωση μόδας με φιλανθρωπικό πρόσημο «Haute Grecians 2026» που διοργάνωσε η Τζένη Μπαλατσινού στο Βυζαντινό Μουσείο, η Νατάσα Παζαΐτη φυσικά και έδωσε το παρών. Όπως τις έχει απαθανατίσει ο φωτογραφικός φακός και σε άλλα events, κάθισαν μαζί στην πρώτη σειρά και η οικειότητα μεταξύ τους ήταν έκδηλη.

NDP

Βασικός συνδετικός κρίκος για την φιλία αυτή, αναμφισβήτητα υπήρξε ο Βασίλης Κικίλιας, σύζυγος της Τζένης Μπαλατσινού, με τον οποίο η Νατάσα Παζαΐτη συνδέεται φιλικά και επαγγελματικά από τον χώρο της πολιτικής.

Μην ξεχνάμε ότι ο Βασίλης Κικίλιας και ο σύζυγος της Νατάσας Παζαΐτη, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, συνδέονται φιλικά αλλά και λόγω πολιτικής εδώ και πολλά χρόνια και δεν είναι λίγες οι φορές που κάνουν ιδιωτικές συναντήσεις, αλλά και αποδράσεις στη φύση. Όπως πρόσφατα -τον Μάιο - που τα δύο ζευγάρια πέρασαν μαζί ένα εορταστικό τριήμερο στο Δολό Πωγωνίου, επιβεβαιώνοντας τις καλές τους σχέσεις.