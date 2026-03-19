Μπαλί: Χειροπέδες σε 23χρονη Γαλλίδα Influencer τoυ Only Fans που γύρισε ταινία πορνό

Τον αυστηρό νόμο της Ινδονησίας καλείται να αντιμετωπίσει μια 23χρονη Γαλλίδα influencer του Only Fans η οποία κατηγορείται ότι γύρισε και διένειμε μαζί με άλλους δυο άνδρες πορνογραφικό υλικό.

Η νεαρή που ταυτοποιήθηκε ως Melisa Mireille Jeanine, γνωστή στο διαδίκτυο ως CallMeSlo, φέρεται να συνελήφθη μαζί με έναν 26χρονο Γάλλο, ονόματι ERB, και έναν 24χρονο Ιταλό, που αναφέρεται ως NBS, επίσης γνωστός ως Nadir ben Said.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι τα τρία άτομα παρήγαγαν ένα βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου σε γνωστή βίλα στο χωριό Κανγκού, στο Μπαλί. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι ο ERB ενεργούσε ως μάνατζερ και παραγωγός της Jeanine, ενώ ο NBS εμφανίζεται στο βίντεο ντυμένος ως διανομέας.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ειδοποιήθηκαν όταν το οπτικοακουστικό υλικό κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και έδειχνε τη γυναίκα και τον Ιταλό άνδρα να εμπλέκονται σε σεξουαλική πράξη γεγονός που παραβιάζει κατάφορα τους νόμους της χώρας. «Το κίνητρό τους για τη φερόμενη πράξη ήταν η αποκόμιση κέρδους από περιεχόμενο πορνογραφικών βίντεο», δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας σε συνέντευξη Τύπου.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το βίντεο στις 13 Μαρτίου και συνεργάστηκαν με τις μεταναστευτικές αρχές για να εμποδίσουν την 23χρονη όπως επίσης και Ιταλό συνοδό της να διαφύγουν μέσω του αεροδρομίου στο Ντενπασάρ με προορισμό την Ταϊλάνδη. «Οι ύποπτοι συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο και μεταφέρθηκαν στα κεντρικά της Αστυνομίας του Badung για περαιτέρω νομικές διαδικασίες», δήλωσε ο αξιωματούχος. Ο τρίτος της παρέας συνελήφθη ξεχωριστά στο χωριό όπου γυρίστηκε το παράνομο υλικό.

Κατασχέθηκαν τα προσωπικά τους αντικείμενα

Η αστυνομία ανέφερε ότι κατέσχεσε τρία κινητά τηλέφωνα, μια κάμερα, έναν φορητό υπολογιστή MacBook και ένα γιλέκο οδηγού μοτοταξί, που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγή.

Και οι τρεις ύποπτοι ερευνώνται βάσει των νόμων της Ινδονησίας για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες και συναλλαγές, για τη φερόμενη δημιουργία και διανομή πορνογραφικού υλικού. Αν καταδικαστούν, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών.