Μπαλί: O παράδεισος που πνίγεται από τα σκουπίδια, τα μποτιλιαρίσματα και τα… φίλτρα του Instagram

Όταν η Τζούλια Ρόμπερτς περπατούσε ανάμεσα στους ορυζώνες του Μπαλί και ερωτευόταν τον γοητευτικό Χαβιέ Μπαρδέμ στην ταινία Eat, Pray, Love, ο πλανήτης ολόκληρος μαγεύτηκε. Το νησί έγινε σύμβολο πνευματικής αναγέννησης, ρομαντισμού και εσωτερικής αναζήτησης.

Σκηνή από την ταινία Eat Pray Love Youtube

Δεκαπέντε χρόνια μετά, οι εικόνες είναι διαφορετικές. Οι τουρίστες δεν βρίσκουν μπροστά τους μια Τζούλια να χαμογελάει ανάμεσα σε ναούς και τροπικούς κήπους, αλλά μποτιλιαρισμένα μηχανάκια, παραλίες γεμάτες πλαστικά και καφέ που υπάρχουν μόνο για να γεμίσουν το Instagram με «τέλειες» πόζες.

Για χρόνια η Ινδονησία πουλούσε στον κόσμο το όνειρο του Μπαλί. Ηλιοβασιλέματα δίπλα στη θάλασσα, γιόγκα κάτω από φοίνικες, μυστικιστικές τελετές. Όμως, η πραγματικότητα για όσους φτάνουν σήμερα στο νησί μοιάζει όλο και λιγότερο με παράδεισο.

«Ζουμάρεις» και η εικόνα χαλάει

Η Zoe Rae, τουρίστρια που ταξίδεψε για την επέτειο του γάμου της, έφυγε άρον-άρον για το Ντουμπάι: Μιλώντας στο BBC σημείωσε «Αν ζουμάρεις έξω από το τέλειο καφέ που βλέπεις στο Instagram, η εικόνα αλλάζει. Και δεν είναι όμορφη».

Σκουπίδια, ουρές και καυσαέρια

Το Μπαλί των social media είναι γεμάτο φίλτρα. Στην πραγματικότητα: σκουπίδια στις παραλίες, ατελείωτες ουρές τουριστών για μια φωτογραφία, μηχανάκια και αυτοκίνητα κολλημένα σε στενούς δρόμους.

Reuters

Τουριστική «έκρηξη» και φονικές πλημμύρες

Η τουριστική ανάπτυξη γονάτισε το νησί. Μόνο φέτος αναμένονται πάνω από 7 εκατ. επισκέπτες. Μαζί με τα έσοδα ήρθαν άναρχη δόμηση, οικολογική καταστροφή και φονικές πλημμύρες που αποκάλυψαν τα προβλήματα διαχείρισης απορριμμάτων.

«Μέρα με τη μέρα το Μπαλί χάνεται»

Οι ντόπιοι ζουν μια αντίφαση: εξαρτώνται από τον τουρισμό αλλά βλέπουν το νησί τους να αλλάζει δραματικά. «Κάποτε σταματούσα στους ορυζώνες για να φάω. Τώρα έχει βίλες και κλαμπ», λέει η 22χρονη Ni Kadek Sintya.

Reuters

Οι τουρίστες που ξεφεύγουν

Μεθυσμένοι οδηγοί, προκλητικές φωτογραφίες σε ιερούς χώρους, επεισόδια με ξένους που εγκαταστάθηκαν μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Μπαλί γίνεται πρωτοσέλιδο όχι για τις ομορφιές του, αλλά για τα παρατράγουδα.

Η κυβέρνηση υπόσχεται, οι ντόπιοι ανησυχούν

Απαγόρευση πλαστικών, περιορισμοί στη δόμηση, αστυνόμευση συμπεριφορών. Παράλληλα, τοπικές οργανώσεις κάνουν beach clean-ups και δράσεις για βιώσιμο τουρισμό. Το ερώτημα όμως μένει: φτάνουν όλα αυτά;

Pexels

Το Μπαλί πέρα από το Instagram

Υπάρχουν ακόμα παρθένες παραλίες, δάση και πνευματική παράδοση. Αρκεί να φύγεις από το «instagrammable» κάδρο. Γιατί, όπως υπενθυμίζει μια τοπική φωνή: «Το Μπαλί δεν είναι παιδική χαρά ,είναι το σπίτι μας».