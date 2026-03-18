Μπαλτζώης στον FLASH: Έτσι λειτουργούν οι βόμβες διασποράς - Γιατί είναι δύσκολο να αναχαιτιστούν

Τις τελευταίες ώρες το Ιράν εξαπέλυσε νέα βολή πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων προηγμένων συστημάτων, εναντίον του Ισραήλ σε απάντηση για την εξόντωση του κορυφαίου αξιωματούχου της Αλί Λαριτζανί στην Τεχεράνη τα ξημερώματα της Τρίτης 17 Μαρτίου.

Αυτή η κλιμάκωση φέρνει στο προσκήνιο τη χρήση πυραύλων που αν και είναι απαγορευμένα χρησιμοποιούνται συστηματικά από ορισμένες χώρες μεταξύ αυτών και το Ιράν.

Κατά τις επιθέσεις της 17ης Μαρτίου, πύραυλοι του Ιράν έπληξαν κατοικημένες περιοχές στο κεντρικό Ισραήλ, με τουλάχιστον δύο νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Μερικοί από τους πυραύλους φέρονταν να είναι εξοπλισμένοι με βόμβες διασποράς, προκαλώντας ζημιές σε διάφορα σημεία γύρω από το κεντρικό Ισραήλ.

Ο Στρατηγός Ιωάννης Μπαλτζώης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ) μας εξήγησε πώς λειτουργούν αυτές οι βόμβες διασποράς όταν εκτοξεύονται.

«Οι βόμβες διασποράς, στα αγγλικά cluster bombs, δεν είναι απλά μία κεφαλή πυραύλου με ενιαία εκρηκτική ύλη. Αντίθετα, μέσα στην κεφαλή τοποθετούνται πολλές μικρότερες βόμβες, οι οποίες απελευθερώνονται σε μεγάλο ύψος και πέφτουν σαν σμήνος στον στόχο οι οποίες συχνά μοιάζουν με κόκκινη βροχή. Αυτές οι μικρές υπομονάδες εκρήγνυνται διασκορπισμένα και μπορούν να πλήξουν πολλαπλά σημεία ταυτόχρονα, αυξάνοντας τις πιθανότητες για ζημιές στις υποδομές» αναφέρει αρχικά.

«Όσο υψηλότερα ανοίγει ο μηχανισμός απελευθέρωσης, τόσο μεγαλύτερη είναι η εμβέλεια και η διασπορά των βομβών πάνω από τον στόχο» προσθέτει.

Παράλληλα, ο κ. Μπαλτζώης σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «όταν ένας τέτοιος πύραυλος ανοίγει σε μεγάλο ύψος και διασπείρει δεκάδες υπομονάδες, τα αντιαεροπορικά συστήματα (όπως το Iron Dome) δεν προλαβαίνουν να αναχαιτίσουν όλα τα κομμάτια ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι κάποια από αυτά είναι πιθανό να χτυπήσουν τον στόχο τους»

Αυτό, όπως τονίζει, δίνει στο Ιράν τη δυνατότητα να αναπτύξει μια σημαντικότερη πυραυλική ικανότητα έναντι του Ισραήλ. «Το Ιράν λαμβάνει υποστήριξη από τεχνολογίες πλοήγησης όπως το κινέζικο Beidou που του παρέχει ακριβέστερη καθοδήγηση σε συνδυασμό με δορυφορική καθοδήγηση από τη Ρωσία. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη κι αν εκτοξεύονται λιγότεροι πύραυλοι συνολικά, τα χτυπήματα που επιτυγχάνονται είναι πιο αποτελεσματικά σε στόχους στην ενδοχώρα του Ισραήλ».

«Εξαρτάται από την ηθική των κρατών αν θα το χρησιμοποιήσουν»

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Σύμβαση για τα Πυρομαχικά Διασποράς του 2008 απαγορεύει τη χρήση, την παραγωγή και την αποθήκευση βομβών διασποράς, ενώ τα κράτη που την έχουν υπογράψει υποχρεούνται να καταστρέψουν τα αποθέματά τους και να παρέχουν βοήθεια στα θύματα.

«Περίπου 120 χώρες έχουν προσχωρήσει και δεσμεύονται να μην τα χρησιμοποιούν – αν το παραβιάσουν έχουν ευθύνες. Ωστόσο, χώρες που δεν έχουν υπογράψει αυτή τη συμφωνία, όπως είναι το Ιράν, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ, δεν δεσμεύονται νομικά από αυτήν. Η χρήση λοιπόν εξαρτάται από την ηθική και τις πολιτικές τους επιλογές».