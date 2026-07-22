«Μπαμπά, άνοιξέ μας»: Η απουσία από το τρισάγιο που οδήγησε στην αγωνία για τον Σταύρο Γεωργίου

Των Παναγιώτη Σουρέλη, Ευγενίας Γιαννακέλου

Σε κατάσταση σοκ είναι οι δύο κόρες του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που βρέθηκε μέσα σε μια λίμνη αίματος, στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Η τραγωδία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, καθώς τα 16χρονα κορίτσια αντίκρισαν νεκρό τον πατέρα τους, όταν μπήκαν στο γραφείο του μαζί με τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, ο οποίος άνοιξε με αντικλείδι.

Η ανησυχία ήταν έκδηλη από το απόγευμα της Τρίτης. Στις 17:00, στο Γ’ Νεκροταφείο, ήταν το τρισάγιο στη μνήμη της μητέρας του Σταύρου Γεωργίου, που έφυγε από τη ζωή τα Χριστούγεννα. Όμως ο ποινικολόγος δεν εμφανίστηκε.

Οι κόρες του τον κάλεσαν στο κινητό, το οποίο χτυπούσε, όμως δεν έπαιρναν απάντηση. Οι ώρες περνούσαν και στις 21:00, κάλεσαν την γνωστή ψυχολόγο Χρυσούλα Μαυράκη, η οποία ήταν φίλη του δικηγόρου τα τελευταία 21 χρόνια και γνώριζε τις κόρες του από όταν ήταν μωρά.

«Οι κόρες του Σταύρου μου τηλεφώνησαν και μου είπαν ότι ο μπαμπάς τους δεν εμφανίστηκε στο τρισάγιο της μητέρας του, αλλά και ότι δεν απαντάει στα τηλέφωνα. Μου είπαν ότι θα πήγαιναν με κλειδαρά στο γραφείο του γιατί ανησυχούσαν. Προσπάθησα να τις ηρεμήσω, λέγοντάς τους ότι ίσως να είχε κάποιο δικαστήριο μέχρι αργά, ότι θα έπρεπε να ανησυχούν αν το κινητό του ήταν κλειστό, ενώ τις συμβούλευσα, αν τελικά πάνε στο γραφείο του, να το κάνουν με την Αστυνομία, καθώς θα ήταν επικίνδυνο για δύο ανήλικες να κυκλοφορούν μόνες τους το βράδυ στην περιοχή» δηλώνει η κυρία Μαυράκη στον FLASH.

Η ψυχολόγος Χρυσούλα Μαυράκη

«Ο Σταύρος πάντα κλείδωνε την πόρτα»

Λίγο πριν από τις 22:00, η ψυχολόγος επικοινώνησε με τις κόρες του Σταύρου Γεωργίου για να τις ρωτήσει, αν βρήκαν τον πατέρα τους. «Μου είπαν ότι χτυπάνε τα κουδούνια, αλλά δεν απαντάει. Τους ζήτησα να βρουν τον θυρωρό για να τους ανοίξει» λέει η κυρία Μαυράκη.

«Άκουσε ένας ένοικος τις φωνές των κοριτσιών, που φώναζαν, μπαμπά άνοιξέ μας. Και με πήρε ο ένοικος τηλέφωνο και ήρθα στην πολυκατοικία να ανοίξω το γραφείο του για να δούμε τι έχει συμβεί. Πράγματι άνοιξα την πόρτα, η οποία δεν ήταν κλειδωμένη» λέει από την πλευρά του ο θυρωρός στον FLASH. Όμως ο δικηγόρος πάντα κλείδωνε, υποστηρίζει η στενή του φίλη Χρυσούλα Μαυράκη: «Η πόρτα του γραφείου δεν ήταν ασφαλισμένη. Όμως ο Σταύρος πάντα κλείδωνε, όταν έμενε μόνος του».

Φωτ.: Ευγενία Γιαννακέλου / Flash.gr

«Ο μπαμπάς είναι μέσα στα αίματα!»

Οι κόρες του δικηγόρου και ο θυρωρός τον βρήκαν πεσμένο στο πάτωμα, μέσα στα αίματα, ενώ ήταν χτυπημένος στο κεφάλι. «Έπαθα σοκ. Τα κορίτσια κατάλαβαν τι είχε συμβεί και άρχισαν να ουρλιάζουν και να κλαίνε. Έκλεισα την πόρτα, ήρθε η αστυνομία και παρέδωσα το κλειδί» λέει ο θυρωρός.

Τα κορίτσια κάλεσαν την Χρυσούλα Μαυράκη. «Μου είπαν ότι ο μπαμπάς τους ήταν μέσα στα αίματα. Προσπάθησα να τις στηρίξω ψυχολογικά. Είναι ένα δράμα» καταλήγει η ψυχολόγος.