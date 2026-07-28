«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Με τον πιο γλυκό τρόπο ξεκίνησαν τα γυρίσματα του β' κύκλου

Με χαμόγελα, θετική διάθεση και... μία λαχταριστή τούρτα πραγματοποιήθηκε η πρώτη ημέρα γυρισμάτων του δεύτερου κύκλου της σειράς του ALPHA «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Οι συντελεστές και οι πρωταγωνιστές συναντήθηκαν ξανά στο νηπιαγωγείο της σειράς, γιορτάζοντας την έναρξη της νέας σεζόν με την καθιερωμένη κοπή της τούρτας και δίνοντας το σύνθημα για ένα νέο ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και απρόβλεπτες καταστάσεις. Την παράσταση φυσικά έκλεψαν οι 3 μικροί πρωταγωνιστές, Ζωή Πυλιώτη, Θεοδωρής Μαρουλάκης, Ιάσονας Τσιώνης, οι οποίοι έκοψαν την τούρτα και μοίρασαν τα κομμάτια σε όλο το συνεργείο.

Τα τρία αγαπημένα... μπαμπαδάκια επιστρέφουν το φθινόπωρο με νέες περιπέτειες, νέες προκλήσεις και ακόμη περισσότερες στιγμές που θα μας κάνουν να γελάσουμε, να συγκινηθούμε και να θυμηθούμε πως η οικογένεια χτίζεται με αγάπη.