Μπαμπού: Γιατί είναι το νέο superfood, σύμφωνα με μελέτη

Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική έρευνα στρέφεται ολοένα και περισσότερο σε τρόφιμα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν «εξωτικά» ή περιφερειακά. Ένα από αυτά είναι οι βλαστοί μπαμπού, ένα φυτικό τρόφιμο που καταναλώνεται εδώ και αιώνες σε χώρες της Ασίας, αλλά παραμένει σχετικά άγνωστο στη Δύση. Πιο συγκεκριμένα, σε μια ανασκόπηση αναφέρεται ότι το μπαμπού ίσως αξίζει περισσότερη προσοχή, καθώς φαίνεται να συνδέεται με οφέλη για τον μεταβολισμό, την πέψη και την κυτταρική υγεία, χωρίς όμως να λείπουν τα ερωτήματα και οι περιορισμοί.

Ένα φυτό με εντυπωσιακή βιολογία και διατροφικό προφίλ

Όπως αναφέρεται στο SciTechDaily, το μπαμπού είναι ένα βιολογικά εντυπωσιακό φυτό. Πρόκειται για το ταχύτερα αναπτυσσόμενο φυτό στον πλανήτη, με ορισμένα είδη να φτάνουν ακόμη και τα 90 εκατοστά ανάπτυξης μέσα σε μία ημέρα. Παρά την εκπληκτική του ανάπτυξη και τη μαζική παραγωγή του –κυρίως σε Κίνα και Ινδία– η χρήση του ως λειτουργικού τροφίμου δεν έχει μελετηθεί εκτενώς εκτός Ασίας. Η νέα ανασκόπηση υποδηλώνει ότι αυτό μπορεί σύντομα να αλλάξει, ειδικά σε μια εποχή όπου η βιωσιμότητα και η θρεπτική αξία των τροφίμων βρίσκονται στο επίκεντρο.

Από διατροφικής άποψης, οι βλαστοί μπαμπού παρουσιάζουν έναν ενδιαφέροντα συνδυασμό. Περιέχουν σχετικά υψηλή ποσότητα πρωτεΐνης, ελάχιστα λιπαρά και μέτρια επίπεδα φυτικών ινών, ενώ ταυτόχρονα έχουν χαμηλό θερμιδικό φορτίο. Επιπλέον, παρέχουν βασικά αμινοξέα, ιχνοστοιχεία όπως το σελήνιο και το κάλιο, καθώς και βιταμίνες όπως η θειαμίνη, η νιασίνη, η βιταμίνη Α, η Β6 και η βιταμίνη Ε. Αυτό το διατροφικό προφίλ τα καθιστά ιδιαίτερα πολύτιμα σε θρεπτικά συστατικά σε σχέση με τις θερμίδες τους.

Τι έδειξαν οι μελέτες σε ανθρώπους και εργαστήρια

Η επιστημονική ανασκόπηση, η οποία δημοσιεύεται στο περιοδικό Advances in Bamboo Science πραγματοποιήθηκε με τους ερευνητές να αναλύουν τόσο μελέτες σε ανθρώπους όσο και εργαστηριακά πειράματα σε ανθρώπινα κύτταρα, ώστε να εξετάσουν όχι μόνο τα πιθανά οφέλη, αλλά και τους μηχανισμούς πίσω από αυτά.

Τα δεδομένα από τις μελέτες σε ανθρώπους δείχνουν ότι οι βλαστοί μπαμπού μπορεί να συμβάλλουν στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα. Σε αρκετές περιπτώσεις καταγράφηκε καλύτερος γλυκαιμικός έλεγχος, κάτι που θεωρείται κρίσιμο για την πρόληψη και τη διαχείριση του διαβήτη. Παράλληλα, παρατηρήθηκαν βελτιώσεις στο λιπιδαιμικό προφίλ, δηλαδή στα επίπεδα λιπιδίων στο αίμα, τα οποία συνδέονται άμεσα με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Σημαντικά φαίνεται να είναι και τα οφέλη για το πεπτικό σύστημα. Οι φυτικές ίνες του μπαμπού, όπως η κυτταρίνη, η ημικυτταρίνη και η λιγνίνη, επηρεάζουν τη λειτουργία του εντέρου και τη συχνότητα των κενώσεων. Οι μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση έδειξαν βελτίωση της εντερικής λειτουργίας σε άτομα που έτρωγαν μπαμπού, κάτι που μπορεί να έχει ευρύτερες επιδράσεις στη συνολική υγεία.

Σε κυτταρικό επίπεδο, τα αποτελέσματα είναι επίσης ενδιαφέροντα. Η κατανάλωση μπαμπού συνδέθηκε με αυξημένη αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση, καθώς και με μειωμένη κυτταρική τοξικότητα. Με απλά λόγια, τα συστατικά του μπαμπού φαίνεται να βοηθούν τα κύτταρα να προστατεύονται από το οξειδωτικό στρες, μια διαδικασία που σχετίζεται με τη γήρανση και πολλές χρόνιες παθήσεις.

Τα εργαστηριακά πειράματα ενίσχυσαν αυτά τα ευρήματα, δείχνοντας ότι το μπαμπού έχει ισχυρή αντιοξειδωτική ικανότητα και πιθανές προβιοτικές ιδιότητες. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ευνοεί την ανάπτυξη «καλών» βακτηρίων στο έντερο, τα οποία παίζουν βασικό ρόλο στην πέψη, την άμυνα του οργανισμού και τον μεταβολισμό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια λιγότερο αναμενόμενη χρήση του μπαμπού. Ορισμένες ενώσεις του φαίνεται να περιορίζουν τον σχηματισμό τοξικών ουσιών, π.χ. φουρανίου και ακρυλαμιδίου, που δημιουργούνται κατά το τηγάνισμα ή το ψήσιμο τροφίμων. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για πιθανή αξιοποίηση συστατικών του μπαμπού στη βιομηχανία τροφίμων, με στόχο τη μείωση επιβλαβών χημικών.

Οφέλη, κίνδυνοι και τα κενά της έρευνας

Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι υπάρχουν και σοβαροί κίνδυνοι, αν το μπαμπού δεν προετοιμαστεί σωστά. Ορισμένα είδη περιέχουν ουσίες οι οποίες μπορούν να απελευθερώσουν κυάνιο, όταν καταναλωθούν ωμές. Επιπλέον, έχει καταγραφεί πιθανή επίδραση στη λειτουργία του θυρεοειδούς, που μπορεί να οδηγήσει σε βρογχοκήλη. Τα προβλήματα αυτά αποφεύγονται με σωστό προβρασμό, κάτι που θεωρείται απαραίτητο βήμα πριν την κατανάλωση.

Οι ίδιοι οι επιστήμονες διατηρούν τις επιφυλάξεις τους. Όπως επισημαίνουν, μόνο τέσσερις μελέτες σε ανθρώπους πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια της ανασκόπησης. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τις ενδείξεις, απαιτούνται περισσότερες και ποιοτικότερες κλινικές δοκιμές πριν το μπαμπού χαρακτηριστεί με βεβαιότητα «υπερτροφή».