Μπαντόσα και Σαμπαλένκα χόρεψαν με τα «καυτά» μπικίνι τους και... έριξαν το TikTok

Τι κι αν είναι Οκτώβρης; Η πρώην σύντροφος του Τσιτσιπά, Μπαντόσα και η καλή της φίλη, Σαμπαλένκα, άφησαν για λίγο τα γήπεδα του τένις και τις προπονήσεις και επιχείρησαν να... τρελάνουν τους χρήστες του TikTok με ένα χορό φορώντας... μπικίνι.



Δεν έχασαν, μάλιστα, την ευκαιρία να αναρτήσουν στα social media και σχετικές φωτογραφίες, ενώ τα βίντεό τους στο TikTok είχαν εκατοντάδες αντιδράσεις και σχόλια.

Ο «καυτός» χορός των Μπαντόσα-Σαμπαλένκα

Instagram