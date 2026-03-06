Μεγάλης κλίμακας επίθεση του Ισραήλ στην Τεχεράνη - Με πυραύλους απαντούν Ιράν και Χεζμπολάχ

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή με ιρανικούς πυραύλους να εκτοξεύονται αργά το βράδυ της Πέμπτης (5/3) προς το Τελ Αβίβ προκάλεσαν σειρά εκρήξεων και κινητοποίηση των ισραηλινών Αρχών, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν θύματα, σύμφωνα με τις έως τώρα επίσημες ενημερώσεις.

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε πολλές περιοχές, ενώ οι πολίτες κλήθηκαν να καταφύγουν σε καταφύγια. Ζημιές καταγράφηκαν και στο κεντρικό Ισραήλ, επίσης χωρίς αναφορές για τραυματισμούς.

Την ίδια ώρα, τα ξημερώματα της Παρασκευής, το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη, στοχεύοντας στρατηγικές υποδομές της ιρανικής πρωτεύουσας.

Στρατιωτική ανακοίνωση έκανε λόγο για «μεγάλης κλίμακας πλήγματα κατά υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», ενώ η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε εκρήξεις σε διάφορα σημεία της πόλης.

«Στόχοι στην καρδιά του Τελ Αβίβ», λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική ραδιοτηλεόραση, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι εξαπέλυσαν επιδρομή με drones και πυραύλους εναντίον «στόχων στην καρδιά του Τελ Αβίβ».

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν ότι σειρές εκρήξεων ακούστηκαν σε δύο φάσεις μετά τις 23:00 (ώρα Ελλάδας) στο Τελ Αβίβ, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και μέχρι την Ιερουσαλήμ. Παράλληλα, λάμψεις από κινητήρες πυραύλων φώτισαν τον ουρανό πάνω από τη Νετάνια, βόρεια του Τελ Αβίβ.

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι έσπευσαν σε σημεία που φέρεται να χτυπήθηκαν από ιρανικά πυρά, χωρίς να κάνουν λόγο για θύματα. Οπτικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει αυλή πολυκατοικίας στο κεντρικό Ισραήλ να έχει πληγεί, χωρίς να έχει καταρρεύσει το κτίριο.

Ανακοινώσεις της Χεζμπολάχ για πλήγματα στα σύνορα

Τις πρώτες πρωινές ώρες, η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πυρά πυροβολικού και ρουκέτες εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων κοντά στα σύνορα, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «ανταπόδοση» για ισραηλινά πλήγματα σε λιβανικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων προαστίων της Βηρυτού.

Την ώρα της επίθεσης, περίπου στις 02:10, ήχησαν σειρήνες συναγερμού σε κοινότητες του βόρειου Ισραήλ. Μέχρι στιγμής, οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει θύματα ή σοβαρές ζημιές από το συγκεκριμένο επεισόδιο.

Νωρίτερα, όπως μετέδωσε το Reuters, το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου προειδοποίησε τους κατοίκους πόλεων και κοινοτήτων του βόρειου Ισραήλ να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους ως και σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από τα σύνορα με μήνυμα στα εβραϊκά που δημοσιοποίησε μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Η επίθεση του στρατού σας εναντίον της εθνικής κυριαρχίας και των ειρηνικών πολιτών του Λιβάνου, η καταστροφή πολιτικών υποδομών και η εκστρατεία εξορισμού που διεξάγει δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση», διεμήνυσε το κίνημα, που πρόσκειται στο Ιράν.

ΗΠΑ: «Πάνω από 30 ιρανικά πλοία έχουν βυθιστεί ή καταστραφεί»

Στο μεταξύ, ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου αρμόδιου για τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν βυθίσει ή καταστρέψει πάνω από 30 ιρανικά πλοία μετά την έναρξη των επιχειρήσεων.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου στη Φλόριντα, «μέσα στις τελευταίες ώρες» επλήγη και σκάφος που –κατά τον ίδιο– μετέφερε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, προσθέτοντας ότι βρισκόταν «στις φλόγες» τη στιγμή των δηλώσεών του.

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι οι επιθέσεις του Ιράν παρουσιάζουν πτωτική τάση, λέγοντας ότι τις τελευταίες 24 ώρες οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους μειώθηκαν κατά 90% σε σύγκριση με την πρώτη ημέρα και οι επιθέσεις με drones κατά 83%, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «η επαγρύπνηση πρέπει να συνεχιστεί».

Την προηγούμενη ημέρα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ είχε κάνει λόγο για αντίστοιχες μειώσεις και είχε αναφέρει ότι από την έναρξη των επιχειρήσεων εκτοξεύθηκαν πάνω από 500 βαλλιστικοί πύραυλοι και πάνω από 2.000 drones στην ευρύτερη περιοχή.