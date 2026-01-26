Μπαράζ ελέγχων από την ΑΑΔΕ με ειδικό λογισμικό για τα «κόλπα» με τα POS

Επιχείρηση αποκάλυψης «μαύρου» τζίρου και μη απόδοσης του ΦΠΑ από επαγγελματίες και επιχειρήσεις μέσω της μη διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από την ΑΑΔΕ, που διενεργεί εκτεταμένους ελέγχους και διασταυρώσεις στην αγορά με τη συνδρομή ειδικού λογισμικού.



Παράλληλα στο στόχαστρο βρίσκονται επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που κατά παράβαση του νόμου δεν έχουν ενεργοποιήσει το νέο σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS και δεν διαθέτουν επαγγελματικό λογαριασμό.



Στις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν POS και IRIS, αλλά δεν τα έχουν συνδέσει με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ καθώς και στις εταιρείες πώλησης και υποστήριξης των απαραίτητων λογισμικών επιβάλλονται πρόστιμα έως 20.000 ευρώ, οι αποδείξεις που εκδόθηκαν χωρίς τις νέες προδιαγραφές, θεωρούνται «μη νόμιμες» ενώ οι εταιρείες παροχής και υποστήριξης του λογισμικού βρίσκονται αντιμέτωπες με βαριές κυρώσεις που φτάνουν μέχρι και ανάκληση της άδειας λειτουργίας.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση επιχείρησης στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ, επειδή δεν διασύνδεσε εγκαίρως τα τερματικά POS (EFT/POS) με τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (ΦΗΜ) και με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όπως προβλέπει η φορολογική νομοθεσία. Η επιχείρηση υπέβαλε ενδικοφανή προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, επικαλούμενη περιστατικά εκτός του ελέγχου της, όπως τεχνικές δυσλειτουργίες και αδυναμία ολοκλήρωσης της διασύνδεσης. Ωστόσο, η προσφυγή απορρίφθηκε και η επιχείρηση κλήθηκε να καταβάλλει το πρόστιμο.

Πού επικεντρώνονται οι έλεγχοι

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης οι έλεγχοι επικεντρώνονται στα ακόλουθα σημεία:



- Αν η ταμειακή (ΦΗΜ) είναι δηλωμένη, ενεργή και αν είναι νόμιμη και συμβατή και με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών.



- Αν το POS είναι συνδεδεμένο με την ταμειακή μηχανή έτσι ώστε η πληρωμή με κάρτα να «κλειδώνει» το ποσό της απόδειξης.



- Αν οι συναλλαγές διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο.



- Αν τα δεδομένα της συναλλαγής που περνάνε στο POS εμφανίζονται αυτόματα και στον ΦΗΜ και στο myDATA η αν υπάρχει παράκαμψη.

Γεωμετρική αύξηση προστίμων σε περίπτωση υποτροπής

Αν από τους ελέγχους διαπιστωθούν παραβάσεις με βάση το ποινολόγιο επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και 20.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας τα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε επόμενη ίδια παράβαση τριπλασιάζονται. Το πρόστιμο μειώνεται κατά 50%, όταν επιβάλλεται σε επιχειρήσεις που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.



Για μη διαβίβαση στοιχείων ή απόκρυψη μέσω unlinked POS, μπορεί να διαπιστωθεί και παράβαση φοροδιαφυγής, με ακόμα βαρύτερες κυρώσεις. Στις εταιρείες που έχουν υποβάλει δήλωση συμβατότητας των μηχανισμών, του και δεν έχουν ολοκληρώσει, εντός των προθεσμιών, τις απαραίτητες ενέργειες και τους τεχνικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίσουν τη διασύνδεση των Εμπορικών/ Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης που διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια, με Φ.Η.Μ. ή λογισμικά Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και τύπους τερματικών «EFT/POS» επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ.



Τα παραστατικά πωλήσεων, τα οποία εκδίδονται μέσω Φ.Η.Μ. ή Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που διασυνδέονται με Εμπορικά/Λογιστικά Προγράμματα Διαχείρισης (ERP), που δεν πληρούν τις απαιτήσεις διασύνδεσης, θεωρούνται ότι εκδόθηκαν από μη εγκεκριμένο Φ.Η.Μ. ή μη αδειοδοτημένο Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα.