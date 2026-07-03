Μπαράζ πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ - Ποιοι πάνε στα... ΑΤΜ έως τις 10 Ιουλίου
Θα καταβληθούν σε 81.273 δικαιούχους συνολικά 69.856.913,67 ευρώ.
Συνολικά 69.856.913,67 ευρώ θα καταβληθούν σε 81.273 δικαιούχους, από τις 6 Ιουλίου έως τις 10 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
Από τον e-ΕΦΚΑ θα πληρωθούν:
- στις 6 Ιουλίου, θα καταβληθούν 13.856.913,67 ευρώ σε 27.973 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας) και
- από τις 6 Ιουλίου έως τις 10 Ιουλίου, θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.