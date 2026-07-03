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Μπαράζ πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ - Ποιοι πάνε στα... ΑΤΜ έως τις 10 Ιουλίου

Θα καταβληθούν σε 81.273 δικαιούχους συνολικά 69.856.913,67 ευρώ.

Φωτο: INTIME NEWS
Φωτο: INTIME NEWS
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Συνολικά 69.856.913,67 ευρώ θα καταβληθούν σε 81.273 δικαιούχους, από τις 6 Ιουλίου έως τις 10 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα πληρωθούν:

  • στις 6 Ιουλίου, θα καταβληθούν 13.856.913,67 ευρώ σε 27.973 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας) και
  • από τις 6 Ιουλίου έως τις 10 Ιουλίου, θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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