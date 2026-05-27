Μπαράζ πληρωμών: Ποια επιδόματα καταβάλλονται στο τέλος της εβδομάδας

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Μάιο, συνολικού ύψους 275.075.217 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Συγκεκριμένα θα διατεθούν:

Επίδομα παιδιού: 460.803 δικαιούχοι - 92.028.168 ευρώ

Επίδομα στέγασης: 172.145 δικαιούχοι - 20.466.086 ευρώ

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 145.229 δικαιούχοι - 32.988.415 ευρώ

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 590 δικαιούχοι - 139.023 ευρώ

Αναπηρικά: 208.759 δικαιούχοι - 97.425.715 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 4.897 δικαιούχοι -173.775 ευρώ

Σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.781 δικαιούχοι - 4.638.347 ευρώ

Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων: 23.530 δικαιούχοι - 9.279.328 ευρώ

Επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων: 470 δικαιούχοι -151.575 ευρώ

Έξοδα κηδείας: 93 δικαιούχοι - 73.643 ευρώ

Επίδομα γέννησης: 8.863 δικαιούχοι - 11.648.950 ευρώ

Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 5 δικαιούχοι - 2.100 ευρώ

Κόκκινα δάνεια: 3.114 δικαιούχοι- 255.329 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι - 17.000 ευρώ

Ευάλωτοι οφειλέτες: 397 δικαιούχοι - 44.644 ευρώ

Επίδομα αναδοχής: 625 δικαιούχοι - 507.768 ευρώ

Επαγγελματική αναδοχή: 8 δικαιούχοι - 14.800 ευρώ

Πρόγραμμα προσωπικού βοηθού: 2.396 δικαιούχοι - 1.877.766 ευρώ

Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας Αλβανίας: 14.092 δικαιούχοι - 3.342.785 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 1.057.814

Σύνολο καταβολών: 275.075.217 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21 (επίδομα παιδιού), το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και τα επιδόματα γέννησης και αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.