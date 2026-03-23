Μπαράζ συλλήψεων επωνύμων για εικονικά τιμολόγια 11 εκ. ευρώ: Ανάμεσά τους μοντέλα-παίκτες ριάλιτι

Σεισμό στον επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό κόσμο προκαλεί η εξάρθρωση μιας πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να λυμαινόταν το δημόσιο χρήμα μέσω ενός δαιδαλώδους συστήματος εικονικών εταιρειών και τιμολογίων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομικής επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη, η φοροδιαφυγή αγγίζει το ιλιγγιώδες ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ.

22 συλλήψεις και έρευνες σε «υψηλά στρώματα»



Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) επιχειρεί από νωρίς το πρωί σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 22 συλλήψεις ατόμων που εμπλέκονται άμεσα στη λειτουργία της οργάνωσης. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται:

Λογιστές, που φέρονται να ήταν οι «αρχιτέκτονες» των εικονικών σχημάτων.

Επιχειρηματίες, που χρησιμοποιούσαν τα εικονικά τιμολόγια για να μειώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Αχυράνθρωποι, οι οποίοι εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών-φαντασμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες συνελλήφθη ένας από του πιο γνωστούς Tik Toker της χώρας, που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον κλάδο της εστίασης κι έχει γίνει γνωστός από συνεργασίες του με νυχτερινά μαγαζιά. Ωστόσο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις πληροφορίες που θέλουν ανάμεσα στους εμπλεκόμενους να βρίσκονται γνωστά μοντέλα και πρώην παίκτες τηλεοπτικών ριάλιτι, οι οποίοι φέρονται να είχαν ρόλο στη διακίνηση των εικονικών παραστατικών ή να λειτουργούσαν ως «βιτρίνες» για το κύκλωμα.

Η μέθοδος της απάτης: Εταιρείες-«φαντάσματα» και ΕΦΚΑ



Η εγκληματική οργάνωση είχε στήσει έναν μηχανισμό που επέτρεπε την έκδοση εικονικών τιμολογίων αξίας εκατομμυρίων ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών. Μέσω αυτών, οι πραγματικές επιχειρήσεις απέφευγαν την καταβολή ΦΠΑ και άλλων φόρων, ενώ παράλληλα προέβαιναν σε εκτεταμένη απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ.



Οι έρευνες δείχνουν ότι το κύκλωμα χρησιμοποιούσε ένα δίκτυο από «εταιρείες-σφραγίδες» που δεν είχαν καμία πραγματική δραστηριότητα, παρά μόνο τον σκοπό της έκδοσης πλαστών παραστατικών για να καλύπτουν παράνομες οικονομικές δραστηριότητες.

Συνεχίζονται οι έρευνες στην Αττική



Η αστυνομική επιχείρηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές πραγματοποιούν κατ’ οίκον έρευνες και ελέγχους σε επαγγελματικούς χώρους, ενώ αναμένονται νέες συλλήψεις καθώς η επεξεργασία των κατασχεμένων στοιχείων και των ψηφιακών αρχείων συνεχίζεται.

Οι αστυνομικοί της Δ.Α.Ο.Ε. εξετάζουν με προσοχή τη διαδρομή του χρήματος, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μέρος των κερδών από την απάτη «ξεπλύθηκε» μέσω αγορών ειδών πολυτελείας. Το γεγονός ότι στη λίστα των εμπλεκομένων περιλαμβάνονται πρόσωπα με μεγάλη προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνει μια επιπλέον διάσταση στην υπόθεση, καθώς εξετάζεται αν η «χλιδάτη» ζωή τους χρηματοδοτούνταν από τη ζημία του ελληνικού δημοσίου.