Μπαρδέμ για Κρουζ: «Τη βλέπω σε φωτογραφίσεις και λέω είναι αυτή η γυναίκα μου; -Απίστευτα όμορφη»

Συνέντευξη στο Variety έδωσε ο ηθοποιός Χαβιέ Μπαρδέμ και μίλησε για την οικογενειακή ζωή και τον θαυμασμό που νιώθει για την γυναίκα του Πενέλοπε Κρουζ.

«Η Penélope είναι ένας καταπληκτικός, όμορφος και καλός άνθρωπος. Ο τρόπος που σχετίζεται με την οικογένειά της, τους φίλους της, τα παιδιά μας, εμένα, αλλά και με τον εαυτό της… έχουν περάσει τόσα χρόνια και δεν έχω δει ούτε ίχνος κακίας μέσα της. Και πέρα απ’ όλα αυτά, είναι απίστευτα γ@μ… όμορφη! Όταν τη βλέπω σε φωτογραφίσεις σε περιοδικά, σκέφτομαι: “είναι αυτή η γυναίκα μου; Θεέ μου, είναι; Πρέπει να είναι!”» εξομολογείται.

«Στο σπίτι δεν μιλάμε πολύ για τη δουλειά παρόλο που αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Προσπαθούμε να κρατάμε διακριτά τη ζωή μακριά από τη μυθοπλασία» είπε μιλώντας για τις ισορροπίες που προσπαθούν να κρατάνε και τόνισε ότι στα συμβόλαιά του δεν απαιτεί πολυτελείς σουίτες ή μεγαλύτερα τρέιλερ. Το μόνο που ζητά είναι οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις να μην τον κρατούν μακριά από την οικογένειά του για περισσότερες από δύο εβδομάδες.