Μπάριμορ: Αποκαλύπτει τις ανασφάλειες που νιώθει με το σώμα της μετά τις δύο καισαρικές τομές

Η Ντρου Μπάριμορ συγκινήθηκε κατά την διάρκεια ενός επεισοδίου της εκπομπής της με θέμα το fashion makeover, με την ιστορία μιας μητέρας τεσσάρων παιδιών που αποκάλυψε ότι φοβόταν να ντυθεί όπως ήθελε, με ρούχα που εφαρμόζουν στην μέση, εξαιτίας των κιλών της.

«Ταυτίστηκα τόσο πολύ. Πραγματικά ταυτίστηκα. Έχω δύο καισαρικές τομές και νιώθω τόσο συντετριμμένη... που δεν μπορώ να φορέσω πολλά διαφορετικά είδη παντελονιών» εξήγησε η ηθοποιός, που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Γουίλ Κόπελμαν την 13χρονη Όλιβ και την 11χρονη Φράνκι.

Και συνέχισε: «Μια μέρα καθώς περπατούσα και φορούσα ένα πιο κοντό πουκάμισο, δεν μπορούσα να κρατήσω το σακάκι μου κλειστό. Περπατούσα τριγύρω και σκεφτόμουν, ότι δεν θέλω να το δει κανείς αυτό».

Όπως εξομολογήθηκε συμπάσχει με «όσους έχουν παιδιά, έχουν μια πολυάσχολη ζωή και το σώμα τους αλλάζει και μεγαλώνουν και τα πράγματα απλώς δεν είναι τα ίδια» και αποκάλυψε ότι οι κόρες της την ενθαρρύνουν να ξεπερνάει τα όριά της στη μόδα. «Η κόρη μου με ενθαρρύνει να ντύνομαι διαφορετικά και πολλές φορές νιώθω πολύ καλά. Εκείνο όμως το τζιν παντελόνι που με έκανε να νιώθω ανασφάλεια, δεν θα το ξαναφορέσω ποτέ. Όλοι μπορούμε να βρούμε κάτι που μας ταιριάζει» εξήγησε.