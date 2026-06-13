Μπάρκα - Μπότσης: Σήμερα γάμος έγινε στη Μάνη! Το πρώτο φιλί του ζευγαριού και ο χορός του Ησαΐα

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Και ναι! Ο γάμος του οποίου οι λεπτομέρειες κρατήθηκαν επτασφράγιστο μυστικό μέχρι τελευταία στιγμή επιτέλους είναι γεγονός!

αποκλειστική φωτογραφία FLASH

Ο Άρης Καβατζίκης αποκάλυψε τα πρώτα πλάνα με την Δανάη ντυμένη νυφούλα να συνοδεύεται από τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, ενώ όλοι τραγουδούσαν το παραδοσιακό τραγούδι «Σήμερα γάμος γίνεται».

Η νύφη Δανάη Μπάρκα, έφτασε στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου συνοδευόμενη από τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη. pic.twitter.com/L2sYiP2Asq — Flash.gr (@flashgrofficial) June 13, 2026

Η μητέρα της Βίκυ Σταυροπούλου, ο πατέρας της Δανάης και η αγαπημένη της γιαγιά.