Μπάρκα - Μπότσης: Σήμερα γάμος έγινε στη Μάνη! Το πρώτο φιλί του ζευγαριού και ο χορός του Ησαΐα
Η Δανάη Μπάρκα πιο ευτυχισμένη από ποτέ συνοδευόταν από τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη που την παρέδωσε στον γαμπρό.
Και ναι! Ο γάμος του οποίου οι λεπτομέρειες κρατήθηκαν επτασφράγιστο μυστικό μέχρι τελευταία στιγμή επιτέλους είναι γεγονός!
Ο Άρης Καβατζίκης αποκάλυψε τα πρώτα πλάνα με την Δανάη ντυμένη νυφούλα να συνοδεύεται από τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, ενώ όλοι τραγουδούσαν το παραδοσιακό τραγούδι «Σήμερα γάμος γίνεται».
Η μητέρα της Βίκυ Σταυροπούλου, ο πατέρας της Δανάης και η αγαπημένη της γιαγιά.