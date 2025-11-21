Μπάρμπα: Η δήλωση ότι «οι γυναίκες άνω των 60 είναι αόρατες» και η απειλή ότι θα φύγει από την εκπομπή

Η Βάνα Μπάρμπα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Real View και αναφέρθηκε στο θέμα της ηλικίας και πιο συγκεκριμένα στην δεκαετία που διανύει υποστηρίζοντας πως τα 60 είναι μια δύσκολη ηλικία για την γυναίκα.

Συγκεκριμένα είπε για τις γυναίκες άνω των 60: «Είναι δυστυχώς αόρατες για την ελληνικά κοινωνία. Δεν τις παρατηρεί κανείς, είτε γιατί έχουν αφήσει τον εαυτό τους, είτε γιατί τα παιδιά έφυγαν, είτε γιατί ο σύζυγος έχει επιλέξει μια νεότερη, είτε γιατί δεν ψάξαμε ποτέ τι φταίει».

«Όλα ξεκινούν από την οικογένεια και την κοινωνία. Δεν μας έμαθε κανείς να διαχειριζόμαστε αυτό που έρχεται. Μετά την εμμηνόπαυση είναι σαν τσουνάμι. Τα παιδιά φεύγουν, λένε “Γεια σου μανούλα, θα σε δω Πάσχα και Χριστούγεννα” και εμείς μένουμε εγκλωβισμένες στον ρόλο της μητέρας. Τεράστιο λάθος» είπε στην συνέχεια της συζήτησής της με τις τέσσερις παρουσιάστριες.

Κάποια στιγμή αναφέρθηκαν και στο θέμα της πίστης με αφορμή τα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή επειδή εκφράζει δημόσια την πίστη της. Η Σοφία Μουτίδου τοποθετήθηκε λέγοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό και τότε η Βάνα Μπάρμπα ξέσπασε με διάθεση χιούμορ: «Α, γιατί Σοφία; Γιατί ρε Σοφία; Θα φύγω σαν τον Αποστόλη, γιατί τα κάνεις αυτά;» και η Σοφία Μουτίδου απάντησε με την ίδια διάθεση: «Φύγετε».