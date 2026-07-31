«Μπαρούτι» στα αποδυτήρια της Λίβερπουλ: Αναταραχή με Τσιμίκα, Σομποσλάι και Τζόουνς

Η Λίβερπουλ συνεχίζει την προετοιμασία της στην νέα εποχή του συλλόγου υπό τις οδηγίες του Ιραόλα, επικρατώντας με 1-0 της Ρέξαμ σε φιλική αναμέτρηση. Ο νεαρός Ρίο Ενγκουμόχα ήταν ο μοναδικός σκόρερ της αναμέτρησης, η οποία επιφύλασσε μικροεντάσεις στο φινάλε της.

Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, τρεις παίκτες των Reds πιάστηκαν να συζητούν σε έντονο ύφος. Σομποσλάι και Τζόουνς ήταν οι πρωταγωνιστές, με τον Τσιμίκα να εμπλέκεται στο σκηνικό.

Οι δύο πρώτοι φάνηκε να μιλούν σε έντονο ύφος, με τον διεθνή μπακ να μπαίνει στην συζήτηση και να πιάνεται να πετά το περιβραχιόνιο στο έδαφος από τον εκνευρισμό του. Όπως μεταδίδουν από την Αγγλία, η ένταση είχε να κάνει με την ιεραρχία των αρχηγών. Ο Σομποσλάι ξεκίνησε το παιχνίδι ως αρχηγός και όταν αντικαταστάθηκε, έδωσε το περιβραχιόνιο στον Τσιμίκα και όχι στον Τζόουνς, κάτι που -όπως υποστηρίζουν στο Νησί- προκάλεσε μια μικρή εστία έντασης.