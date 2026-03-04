Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0: Η «πολιορκία» στο Καμπ Νου δεν λύγισε την ομάδα του Σιμεόνε

Η αναμέτρηση στις 3 Μαρτίου 2026 ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Spotify Camp Nou, έκρινε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Κόπα Ντελ Ρέι.

Η κατάσταση για την ομάδα του Χάνσι Φλικ ήταν πολύ δύσκολη, αφού κλήθηκαν να ανατρέψουν το βαρύ 0-4 του πρώτου αγώνα στο Metropolitano, μια ήττα που σόκαρε τον κόσμο της ομάδας.

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 3-0 και πάλεψε μέχρι τελικής πτώσης, όμως ο γκολκίπερ της Ατλέτικο κατέβασε «ρολά» και έτσι η ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό όπου θα αντιμετωπίσει μια εκ των Ρεάλ Σοσιεδάδ ή Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Το ματς

Στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης η ψηλή πίεση της Μπαρτσελόνα οδήγησε σε κλέψιμο έξω από την περιοχή των φιλοξενούμενων, και ο Φερμίν Λόπεζ απείλησε με ένα δυνατό σουτ, το δοκάρι όμως δεν του «έκανε τη χάρη».

Οι Καταλανοί είχαν διαρκώς την πρωτοβουλία των κινήσεων στα πρώτα λεπτά, ασκώντας μεγάλη πίεση στους παίκτες της Ατλέτικο. Στο 14' η μπάλα έμεινε στην περιοχή της Ατλέτικο και ο αρχηγός της Μπαρτσελόνα, Ραφίνια, έπιασε ένα καλό σουτ, αλλά είδε την προσπάθειά του να περνά λίγο εκτός της εστίας του Μούσο.

Τρία λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι έκαναν κομπίνα σε ένα κερδισμένο κόρνερ και ο Φεράν Τόρρες σούταρε με το δεξί πόδι. Η ενέργεια του πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Αργεντίνου γκολκίπερ, σημειώνοντας την τρίτη τελική σε μόλις 17 λεπτά παιχνιδιού.

Ο Γιαμάλ «ζάλισε» τρεις αντιπάλους και γύρισε ωραία τη μπάλα μέσα στη περιοχή, όμως και πάλι το τελείωμα του Τόρρες πέρασε λίξο έξω από την εστία των Μαδριλένων.

Δύο λεπτά μετά ο νεαρός σταρ της Μπαρτσελόνα απείλησε τον Μούσο με ένα καλό σουτ, αλλά ο Αργεντίνος διεθνής είχε και πάλι απάντηση.

Η πρώτη καλή στιγμή της Ατλέτικο ήρθε στο 28' λεπτό, αλλά ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα, Αντουάν Γκριζμάν, από το ύψος του πέναλτι δεν κατάφερε να κερδίσει τον Ζοάν Γκαρσία.

Το 1-0 μετά από 7 τελικές προσπάθειες

Ο Λαμίν Γιαμάλ στο 29ο λεπτό «έκανε ότι ήθελε» στους παίκτες των φιλοξενούμενων έπειτα από ένα κερδισμένο κόρνερ, και έδωσε τη μπάλα συστημένη στα πόδια του νεαρού Ισπανού χαφ Μπερνάλ, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να την σπρώξει στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ.

Λεπτά αργότερα ο Ραφίνια πήδηξε ψηλότερα από όλους και έχασε μια τεράστια ευκαιρία με την καρφωτή του κεφαλιά να περνά λίγο έξω από την εστία του ανήμπορου Μούσο.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, ο ακούραστος Μάρκος Λιορέντε έκανε απίστευτη κούρσα και έσπασε την μπάλα στην καρδιά της περιοχής, όμως η κεφαλιά του Λούκμαν κατέληξε λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Ένα λεπτό μετά την επικίνδυνη ενέργεια του Λούκμαν, ο Πέδρι «τσίμπησε» τη μπάλα στην περιοχή της Ατλέτικο και ο μέχρι τότε αλάνθαστος Πιούμπιλ, τον ανέτρεψε. Ο διαιτητής της αναμέτρησης δεν δυσκολεύτηκε να καταλογίσει πέναλτι και με τη σειρά του ο Ραφίνια... δεν δυσκολεύτηκε να διαμορφώσει το 2-0, ασκώντας σημαντική πίεση στην τάξη των «Ροχιμπλάνκος».

Το δεύτερο ημίχρονο

Μετά την ανάπαυλα, η Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν αυτή που επιχείρησε να απειλήσει, όμως το σουτ του Χουλιάν Άλβαρεζ, είδε τον Καταλανό γκολκίπερ της Μπαρτσελόνα να το μπλοκάρει στην αριστερή του γωνία.

Στο 55' ο συνήθης ύποπτος Λαμίν Γιαμάλ ταλαιπώρησε την αμυντική γραμμή της Ατλέτικο και γύρισε τρομερά τη μπάλα στον προωθημένο Κανσέλο, αναγκάζοντας τον Μούσο σε μια ακόμα πολύ δύσκολη επέμβαση.

Δευτερόλεπτα αργότερα, διπλή τεράστια ευκαιρία της Μπαρτσελόνα με Φερμίν Λόπεζ και Μπερνάλ να βλέπουν τις ενέργειες τους να αποκρούονται με υπερένταση από τα σώματα και τον Μούσο αντίστοιχα.





Το 3-0 έγινε... με το δεύτερο γκολ του Μάρκ Μπερνάλ

Στο 73' της αναμέτρησης η 10η εκτέλεση κόρνερ των γηπεδούχων εκτελέστηκε με πάσα. Το πολύ γλυκό γύρισμα του Ζοάο Κανσέλο, βρήκε αμαρκάριστο τον 18χρονο Μπερνάλ, ο οποίος για δεύτερη φορά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε όλους τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα να το πιστέψουν.

Στο 90' ο Ράσφορντ κατέβασε ωραία τη μπάλα μέσα στη περιοχή, όμως η τελική του προσπάθεια πέρασε λίγο πάνω από το δοκάρι του Μούσο.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Ζοάν Γκαρσία, Κουντέ (Μπαλντέ 13'), Κουμπαρσί, Μαρτίν, Κανσέλο, Μπερνάλ, Πέντρι, Γιαμάλ, Φερμίν Λόπεζ (Ράσφορντ 64'), Ραφίνια (Όλμο 64'), Τόρρες.

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ντιέγκο Σιμεόνε): Μούσο, Λιορέντε, Πιούμπιλ, Χάνσκο, Ρουγκέρι, Σιμεόνε, Καρντόσο, Κόκε (Σόρλοθ 58'), Λούκμαν (Μολίνα 58'), Γκριζμάν, Άλβαρεζ (Άλεξ Μπάενα 69').