Μπαρτσελόνα καλεί... Κουλιεράκη: Θέλει να γίνει ο πρώτος Έλληνας στην ιστορία των «μπλαουγκράνα»

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης φαίνεται πως δεν έχει ταβάνι, καθώς ο Έλληνας διεθνής αμυντικός βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο ενός εκ των κορυφαίων συλλόγων του πλανήτη. Αν το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα μετουσιωθεί σε μεταγραφή, ο 22χρονος στόπερ θα γράψει ιστορία, καθώς θα γίνει ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που θα φορέσει τη φανέλα του καταλανικού συλλόγου, σπάζοντας ένα διαχρονικό «ταμπού» για τους παίκτες της χώρας μας.

Το καταλανικό ενδιαφέρον και το πλάνο του Φλικ

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Sport», οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ στη Bundesliga. Ο Χάνσι Φλικ και το τεχνικό επιτελείο εμφανίζονται εντυπωσιασμένοι από την ωριμότητα του Κουλιεράκη, ο οποίος μετρά ήδη 16 συμμετοχές φέτος με τη Βόλφσμπουργκ, επιδεικνύοντας σπάνια σταθερότητα για το νεαρό της ηλικίας του.

👀 Barcelona monitoring two young Bundesliga talents as search for defensive reinforcement intensifieshttps://t.co/P6wz5SHAZQ — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 27, 2025

Η προοπτική να αποτελέσει ο Κουλιεράκη την ιστορική πρώτη ελληνική προσθήκη στο ρόστερ των Καταλανών έρχεται σε μια στιγμή που η ομάδα αναζητά άμεσες λύσεις. Ο τραυματισμός του Αντρέας Κρίστενσεν επιταχύνει τις διαδικασίες, ενώ ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός του συλλόγου στοχεύει στη δημιουργία μιας αμυντικής γραμμής υψηλού επιπέδου με ορίζοντα το 2026. Μαζί με τον Κουλιεράκη, στη λίστα βρίσκεται και ο 18χρονος Λούκα Βούσκοβιτς του Αμβούργου.

Η «μάχη» με τους Γίγαντες της Premier League

Παρά το ιστορικό δέλεαρ να γίνει ο πρώτος Έλληνας «μπλαουγκράνα», η περίπτωση του Κουλιεράκη μόνο εύκολη δεν είναι. Ο Έλληνας αμυντικός έχει γίνει θέμα και στην Αγγλία, με τις Λίβερπουλ και Τότεναμ να τον διατηρούν ψηλά στη μεταγραφική τους ατζέντα για το παράθυρο του Ιανουαρίου, προμηνύοντας ένα θερμό μεταγραφικό χειμώνα.

Μια καριέρα σε συνεχή άνοδο

Ο Κουλιεράκης διανύει την πιο παραγωγική φάση της καριέρας του, όντας βασικός πυλώνας τόσο της Βόλφσμπουργκ όσο και της Εθνικής Ελλάδας. Η ικανότητά του να καθοδηγεί την άμυνα και η άνεσή του με την μπάλα στα πόδια είναι τα στοιχεία που τον έχουν μετατρέψει σε ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα στην ευρωπαϊκή αγορά και μένει να φάνει τι θα συμβεί το προσεχές διάστημα.

Αναλυτικά το δημοσιεύμα:

«Ο Κουλιεράκης έχει εντυπωσιάσει τη Μπαρτσελόνα

Η Βόλφσμπουργκ επένδυσε στον Κουλιεράκη το 2024, αποκτώντας τον από τον ΠΑΟΚ έναντι περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο τη μακροχρόνια αξιοποίησή του. Ο Έλληνας αμυντικός εξελίχθηκε γρήγορα σε μία από τις πιο αξιόλογες παρουσίες στη γερμανική λίγκα.

Σε ηλικία 22 ετών, ο αριστεροπόδαρος στόπερ ξεχωρίζει για την ποιότητά του στο passing, την ικανότητα να χτίζει παιχνίδι από πίσω και την εξαιρετική του αντίληψη στον αγωνιστικό χώρο. Διαθέτει ταχύτητα, σωστή τοποθέτηση και στοιχεία ηγέτη.

Η Λίβερπουλ έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον, ωστόσο όλα δείχνουν πως ενδεχόμενη μετακίνηση δύσκολα θα πραγματοποιηθεί πριν το καλοκαίρι. Το αγωνιστικό του προφίλ θεωρείται ιδανικό για το ποδοσφαιρικό μοντέλο της Μπαρτσελόνα».