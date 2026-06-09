Μπαρτσελόνα: «Κλεισμένος» θεωρείται ο Άλβαρες σύμφωνα με τους Αργεντινούς - Τι απαντά η Ατλέτικο;

Η Μπαρτσελόνα κινείται για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης και τα μέσα ενημέρωσης στην Αργεντινή βάζουν «φωτιά» στην υπόθεση αυτή.

Δημοσίευμα του DSports Radio από την Αργεντινή, που αναπαράγει η Mundo Deportivo αναφέρει πως οι πρωταθλητές Ισπανίας τα έχουν βρει με τον Αργεντίνο ποδοσφαιριστή για πενταετές συμβόλαιο και το ποσό της συμφωνίας φτάνει τα 125 εκατομμυρίων ευρώ. Εδώ να υπογραμμίσουμε ότι ο ποδοσφαιριστής έχει ρήτρα με την ομάδα της Μαδρίτης στα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Η Mundo Deportivo υποστηρίζει πως η Μπαρτσελόνα περιμένει την απόφαση της Ατλέτικο για την πρόταση των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Κάθετος ο πρόεδρος των «ροχιμπλάνκος»

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ατλέτικο, Ενρίκε Θερέθο δήλωσε την Δευτέρα: “Ο Χούλιαν είναι παίκτης της Ατλέτικο και θα συνεχίσει να είναι για πολλά χρόνια”.