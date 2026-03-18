Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2: Καταλανική κυριαρχία με ασταμάτητο το παρεάκι της Βαρκελώνης

Στις 18 Μαρτίου 2026, το Spotify Camp Nou υποδέχθηκε τη ρεβάνς των «16» ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Νιουκάστλ, με τις δύο ομάδες να λύνουν οριστικά τις διαφορές τους μετά το δραματικό 1-1 του πρώτου αγώνα. Σε μια κόντρα που εξελίσσεται στο νέο μεγάλο ευρωπαϊκό «ραντεβού», οι «Magpies» δοκιμάζονται στην πανίσχυρη έδρα των Καταλανών με φόντο το εισιτήριο για τα προημιτελικά.



Η Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ μετέτρεψε ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι σε απόλυτο μονόλογο, διαλύοντας τη Νιουκάστλ με το εκκωφαντικό 7-2. Αν και οι Άγγλοι στάθηκαν όρθιοι στο πρώτο μέρος, βάζοντας δύσκολα στους Καταλανούς, η επανάληψη ήταν ένας ποδοσφαιρικός εφιάλτης.

Με τον Ραφίνια σε ρόλο ορχηστρωτή και τον Λεβαντόφσκι να εκτελεί εν ψυχρώ, οι «Μπλαουγκράνα» εξαφάνισαν τη Νιούκαστλ από το χορτάρι, σφραγίζοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά με μια εμφάνιση που έστειλε μήνυμα τρόμου σε όλη την Ευρώπη.

Γκολ με το «καλημέρα» ο Ραφίνια, αλλά ο Ελάνγκα είχε απάντηση

Το ματς ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, με τη Νιούκαστλ να πιέζει ψηλά και να αναγκάζει τους γηπεδούχους σε διαδοχικά λάθη. Ο Νταν Μπέρν στο 2' διατηρήθηκε ψηλά έπειτα από ένα κόρνερ και κινήθηκε σε ρόλο επιθετικού, απειλώντας με ένα σουτ την εστία του Ισπανού γκολκίπερ, Ζοάν Γκαρσία.

Τέσσερα λεπτά μετά η μαγεία της Μπαρτσελόνα εκτυλίχθηκε, με Γιαμάλ... να τριπλάρει και να μοιράζει, τον άτυχο Χολ να γλιστράει και τους Φερμίν-Ραφίνια να συνεργάζονται ανενόχλητοι στην περιοχή των φιλοξενούμενων. Η συνεργασία αυτή είδε τον απίστευτα φορμαρισμένο Βραζιλιάνο να πλασάρει έξοχα με ένα αριστερό πλασέ τον ανήμπορο Ράμσντειλ, κάνοντας το 1-0 και ξεσηκώνοντας το Καμπ Νου.

Τα κενά και τα προβλήματα στην άμυνα της Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ, δεν είναι μια νέα ιστορία. Ακριβώς εκεί πάτησαν οι «Καρακάξες» που στο 15ο λεπτό με μια εξαιρετική συνεργασία των Μπαρνς και Χολ μοίρασαν τη μπάλα στον Άντονι Ελάνγκα, ο οποίος νίκησε τον Ζοάν Γκαρσία και ξεσήκωσε τους οπαδούς που ταξίδεψαν στη Βαρκελώνη.

Πριν προλάβουν να πανηγυρίσουν οι Άγγλοι, ο Μπερνάλ τους «έκοψε» τον βήχα

Στο ίδιο έργο θεατές... Ο 18χρονος σταρ των Καταλανών, Λαμίν Γιαμάλ, ταλαιπωρεί την αντίπαλη άμυνα με τον Ζοελίντον να προχωράει σε τακτικό φάουλ. Η γλυκιά εκτέλεση του Ραφίνια πήγε συστημένη στο κεφάλι του Ζεράρ Μαρτίν, και από εκεί στον Μάρκ Μπερνάλ, ο οποίος ανενόχλητος την στέλνει στα δίχτυα, δίνοντας και πάλι το προβάδισμα στους «Μπλαουγκράνα».

Ελάνγκα-τιμωρός: Έκρυψαν τη μπάλα οι «Καρακάξες» και πάγωσαν ξανά το Καμπ Νου

Μπορεί το 2-1 να ήρθε μόλις τρία λεπτά μετά το γκολ ισοφάρισης, αλλά η αριστερή καυτή πτέρυγα της Νιούκαστλ έκρυψε τη μπάλα για άλλη μια φορά, εκμεταλλευόμενη την αμυντική αστάθεια των γηπεδούχων. Ο Χάρβει Μπαρνς μοίρασε μια μπαλιά στην καρδιά της περιοχής, με τον Χολ να μην κάνει επαφή, αλλά τον Ελάνγκα να ακολουθεί σαν «τρέιλερ» και να διπλασιάζει τα τέρματα του.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Γκόρντον ξέφυγε από τον προσωπικό του αντίπαλο και υποδέχθηκε μια ψηλή πάσα, όμως το δυνατό σουτ που επιχείρησε πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι.

Στο 40ο λεπτό της αναμέτρησης η πολύ ωραία ενέργεια από τον Πολωνό επιθετικό που βρήκε λίγο χώρο και σούταρε, είδε μια ηρωική ενέργεια του Μπερν να σώζει τον παρτενέρ του στην άμυνα, Τιο, αρνούμενος την προσπάθειά του και στέλνοντας τη μπάλα κόρνερ.

Ένα λεπτό μετά ο Ραφίνια βρέθηκε σε θέση βολής στην άκρη της περιοχής μετά από μια υποδειγματική, «γλυκιά» μπαλιά. Ο Βραζιλιάνος δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά και εξαπέλυσε ένα χαμηλό σουτ προς το κέντρο της εστίας, το οποίο παραλίγο να «εκθέσει» τον Άαρον Ράμσντεϊλ.

Στην επαναφορά το «χρυσό παιδί» των «Μπλαουγκράνα» βρέθηκε αμαρκάριστο στην καρδιά της μικρής περιοχής. Παρά το γεγονός ότι είχε όλο το χρόνο να εκτελέσει, του έλειψε η ψυχραιμία και το τελείωμά του ήταν απογοητευτικό, στέλνοντας την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, σπαταλώντας μια από εκείνες τις ευκαιρίες που... για την κλάση του, δεν χάνονται.

Θρίλερ-VAR και το 5ο γκολ της αναμέτρησης στο 45+7!

Η φάση ξεκίνησε με τον Ραφίνια στο έδαφος και τον διαιτητή Λετεσιέ να λέει «παίζεται», αλλά το VAR είχε άλλη γνώμη. Μετά από το απαραίτητο «τσεκάρισμα» στην οθόνη, η άσπρη βούλα υποδείχθηκε σωστά και ο Τρίπιερ είδε την κίτρινη κάρτα για το απρόσεκτο μαρκάρισμα του.

Ο Λαμίν Γιαμάλ έστησε τη μπάλα με τη ψυχραιμία βετεράνου. Παρόλο που ο Ράμσντεϊλ έπεσε σωστά και τη βρήκε, η εκτέλεση ήταν «φαρμάκι»! Η μπάλα κατέληξε στο πλαϊνό δίχτυ και η Μπαρτσελόνα πήγε στα αποδυτήρια με το απόλυτο ψυχολογικό αβαντάζ, παίρνοντας για τρίτη φορά το προβάδισμα.

Το «χτύπημα» του Φερμίν στο 51' και το «δολοφονικό» ένστικτο του Λεβαντόφσκι

Μετά από δύο συνεχόμενες προειδοποιήσεις του Ραφίνια στο 49' και στο 50', η τρίτη ήταν και η φαρμακερή. Ο Βραζιλιάνος, αφού είδε τον Ράμσντεϊλ να του αρνείται το γκολ λίγο πριν, άλλαξε ρόλο και έγινε δημιουργός. Με μια εξαιρετική μπαλιά «τρύπησε» την άμυνα της Νιουκάστλ και βρήκε τον Φερμίν Λόπεθ μέσα στην περιοχή.

Ο νεαρός άσος των Καταλανών δεν λάθεψε, με ένα ψύχραιμο τελείωμα έστειλε την μπάλα συστημένη στην κάτω δεξιά γωνία, γράφοντας το 4-2 και βάζοντας φωτιά στις κερκίδες.

Η Μπαρτσελόνα δεν πάτησε απλώς το γκάζι, διέλυσε κάθε αμυντικό πλάνο της Νιουκάστλ. Στο 56ο λεπτό, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι απέδειξε γιατί θεωρείται ο κορυφαίος «killer» των ευρωπαϊκών γηπέδων. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Πολωνός βρέθηκε στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή και με μια υποδειγματική, ψύχραιμη κεφαλιά έστειλε την μπάλα συστημένη στην κάτω δεξιά γωνία.

Πάρτι δίχως τέλος: Το έκτο «χτύπημα» των Καταλανών

Η Μπαρτσελόνα βάλθηκε να σπάσει τα κοντέρ. Ο Λαμίν Γιαμάλ με απίστευτη διορατικότητα «σέρβιρε» άλλη μια ασίστ, βρίσκοντας τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην καρδιά της περιοχής. Ο Πολωνός εκτελεστής με την ψυχραιμία που τον διακρίνει, εκτέλεσε υποδειγματικά στην κάτω αριστερή γωνία, γράφοντας το εκκωφαντικό 6-2!

Οι «Μπλαουγκράνα» κάνουν πάρτι στο χορτάρι, την ώρα που η Νιουκάστλ δείχνει ανήμπορη να αντιδράσει στην ποιότητα των Γιαμάλ- Ραφίνια και Λεβαντόφσκι.

Το show του Ραφίνια δεν έχει τέλος, 7-2

Ο Βραζιλιάνος ήταν ο απόλυτος εφιάλτης της Νιούκαστλ. Ο Ραφίνια, παραμονεύοντας σαν «πίδακας» στο λάθος της αντίπαλης άμυνας, εκμεταλλεύτηκε την ολιγωρία των Άγγλων και με παγωμένη ψυχραιμία έστειλε τη μπάλα στο πλεκτό από κοντά. Το ταμπλό έγραψε το εξωπραγματικό 7-2, με τον απόλυτο μαέστρο της Μπαρτσελόνα, να κάνει την άμυνα της Νιουκάστλ να μοιάζει με θεατή στο δικό του σόου. Ό,τι άγγιξε απόψε, έγινε «χρυσός».

Οι συνθέσεις των ομάδων

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Ζοάν Γκαρσία (Σέζνι 82'), Έρικ Γκαρσία (Αραούχο 22'), Κουμπαρσί, Μαρτίν, Ζοάο Κανσέλο (Εσπάρ 66'), Μπερνάλ, Πέδρι, Γιαμάλ, Φερμίν Λόπεζ (Όλμο 67'), Ραφίνια, Λεβαντόφσκι (Φέραν Τόρες 66').

Νιούκαστλ (Έντι Χάου): Ράμσντειλ, Τρίπιερ (Λιβραμέντο 46'), Μαλίκ Τιό, Μπέρν, Χολ, Ζοελίντον (Μπότμαν 64'), Τονάλι (Γουίλοκ 55'), Τζέικομπ Ράμσεϊ, Μπάρνς, Γκόρντον (Οσούλα 81'), Ελάνγκα (Μέρφι 64').