Μπαρτσελόνα: Ο Γιαμάλ επέστρεψε - Το τρομερό ρεκόρ 59ετιας που έσπασε ο Ισπανός αστέρας

Το άστρο του Λαμίν Γιαμάλ έλαμψε στο Κάμπ Νου το απόγευμα του Σαββάτου (28/2) καθώς πέτυχε χατ-τρικ στην μεγάλη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Βιγιαρεάλ (4-1) σπάζοντας ένα ρεκόρ που ήταν σε ισχύ από το 1967.

Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής της Μπάρτσα με αυτό του το χατ-τρικ έφτασε τις 100 συμμετοχές σε γκολ αλλά έσπασε και ένα τρομερό ρεκόρ που κρατάει από το μακρινό 1967. Ο νεαρός άσος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής κάτω των 19 που κάνει χατ-τρικ σε παιχνίδι εδώ και 59 χρόνια. Ρεκόρ καθόλου εύκολο όπως φαίνεται καθώς κανένας ποδοσφαιριστής δεν κατάφερε να το πετύχει τον 21ο αιώνα, με τελευταίο Καταλανό που κατάφερε να κάνει κάτι τέτοιο να είναι ο Αντόνιο Ίλαν, ο οποίος το 1967 όντας 18 ετών και 340 ημερών, σκόραρε τρία τέρματα σε παιχνίδι πρωταθλήματος, φορώντας την φανέλα της Έλτσε. Επίσης ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που πέτυχε ποτέ χατ-τρικ στην ιστορία του Ισπανικού ποδοσφαίρου ήταν ο Χοσέ Ιραραγόρι το 1930 που αγωνιζόταν στην Αθλέτικ Μπιλμπάο και το έκανε σε ηλικία 17 ετών και 337 ημερών.

#OJOALDATO - Lamine Yamal (18 años y 230 días) es el SEXTO jugador menor de 19 años que logra un hat-trick en TODA la historia de La Liga:



Iraragorri en 1930, con 17 años y 337 días

Pombo en 1934, con 18 años y 200 días

LAMINE YAMAL en 2026, con 18 años y 230 días

Zaldua en… pic.twitter.com/oI2AN2wItg — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 28, 2026

Οι λόγοι που είχε χάσει τον εαυτό του και η αποθέωση από τους οπαδούς της Μπάρτσα

Μετά την αναμέτρηση ο Λαμίν Γιαμάλ μίλησε στο Movistar+ και εξήγησε τους λόγους που η απόδοσή του ήταν πεσμένη τον τελευταίο καιρό, ενώ αποθεώθηκε από τους φιλάθλου της Μπαρτσελόνα.

«Είμαι χαρούμενος με τη νίκη της ομάδας, πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα. Για το γκολ, το σημαντικό ήταν να παραμείνω ήρεμος. Όταν έχω την μπάλα, εγώ είμαι αυτός που αποφασίζει και πήγα προς τον αμυντικό μου. Έπρεπε να σκοράρω ένα. Ο κόσμος θέλει να σκοράρω 100 γκολ στα 16 μου. Θα μου άρεσε, αλλά είναι πολύ δύσκολο».

«Την τελευταία εβδομάδα, δεν ένιωσα καμία ενόχληση από τον πόνο στη βουβωνική χώρα. Δεν ένιωθα καλά, δεν ήμουν χαρούμενος, ήταν ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Την τελευταία εβδομάδα, ήμουν χαρούμενος που έπαιζα, έχω ξαναβρεί το χαμόγελό μου».