Μπαρτσελόνα: Ο Ζοάο Κανσέλο επιστρέφει και προσθέτει λύσεις στα χέρια του Χάνσι Φλικ

Ο Ζοάο Κανσέλο κάνει τη μεγάλη επιστροφή στη Μπαρτσελόνα, επιστρέφοντας δανεικός από την Αλ Χιλάλ. Ο Πορτογάλος διεθνής δεξιός μπακ, ικανός τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, είχε ήδη αφήσει έντονο αποτύπωμα στο Καμπ Νου με τις εξαιρετικές εμφανίσεις του.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ που χθες κατέκτησε το Σούπερ Καπ Ισπανίας στη Σαουδική Αραβία απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (3-2) αντιμετωπίζει προκλήσεις στην άμυνα, και ο Κανσέλο είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που προσφέρει εμπειρία και σταθερότητα στα μετόπισθεν.

Η συμφωνία είναι δανεισμός μέχρι το τέλος της σεζόν, με τον παίκτη να ελπίζει σε μόνιμη παραμονή αν η συνεργασία αποδειχθεί επιτυχημένη. Η επιστροφή του Κανσέλο είναι ήδη ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα της μεταγραφικής περιόδου, χαρίζοντας στη Μπαρτσελόνα μια σημαντική ενίσχυση για τη μάχη σε όλες τις διοργανώσεις.

Η προηγούμενη θητεία

Κατά την πρώτη του θητεία στη Μπαρτσελόνα (2023‑24), ο Κανσέλο αγωνίστηκε 32 φορές στο πρωτάθλημα, σημείωσε 2 γκολ και είχε 4 ασίστ. Επιπλέον, είχε 10 συμμετοχές στο Τσάμπιονς Λιγκ με 2 γκόλ και 1 ασίστ, συμβάλλοντας σημαντικά και στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Κατέκτησε τη La Liga 2023‑24 και το Supercopa de España, ενώ η εμπειρία του σε ευρωπαϊκά παιχνίδια τον είχε καταστήσει βασικό στοιχείο της ομάδας.

Ως ποδοσφαιριστής ξεχωρίζει για την τεχνική του κατάρτιση και την άνεση του να χρησιμοποιεί και τα δύο πόδια. Ακόμα, αξιοσημείωτη είναι η ικανότητά του να δημιουργεί ευκαιρίες από τα πλάγια, η ταχύτητα και η ευελιξία που του επιτρέπουν να καλύπτει όλο το δεξί και αριστερό άκρο, ενώ η εμπειρία του σε μεγάλα πρωταθλήματα και ευρωπαϊκές διοργανώσεις τον καθιστά πολύτιμο για την Μπαρτσελόνα τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

