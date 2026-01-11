Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης 3-2: Ο Ραφίνια έδωσε στους «μπλαουγκράνα» τον πρώτο τίτλο της σεζόν (vid)

Στα χέρια της Μπαρτσελόνα ο πρώτος τίτλος της σεζόν στην Ισπανία, καθώς επικράτησε 3-2 της Ρεάλ Μαδρίτης σε ένα συναρπαστικό τελικό του Super Cup.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ραφίνα, οι «μπλαουγκράνα» κατέκτησαν τον 16ο τίτλο της ιστορίας τους και δεύτερο συνεχόμενο, με τους μερένγκες να παραμένουν στους 13.

Το ματς

Στο 14' η πρώτη ευκαιρία για τη Ρεάλ, με τον Βινίσιους, ο οποίος ξεκίνησε μια κούρσα από το κέντρο και πάτησε με καλές προϋποθέσεις στην περιοχή, αλλά το πλασέ του κατέληξε στην αγκαλιά του Ζοάν Γκαρθία. Η Μπαρτσελόνα πατούσε καλύτερα στο γήπεδο σταδιακά, με τη Ρεάλ να μην έχει τον τρόπο να κρατήσει λίγο την μπάλα στα πόδια της.

Στο 35ο λεπτό ο Ραφίνια έχασε απίθανη ευκαιρία, όταν έπειτα από εξαιρετική μπαλιά του Γιαμάλ στην πλάτη της άμυνας, ο Βραζιλιάνος εκτέλεσε τραγικά απέναντι από τον Κουρτουά. Ωστόσο ένα λεπτό μετά και από λάθος στη μεσαία γραμμή των Μερένγκες που πούλησαν εύκολα τη μπάλα, ο Ραφίνια από αριστερά με τρομερό σουτ στη γωνία έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων η Ρεάλ έφερε το ματς στα ίσια. Ο Βινίσιους απέφυγε με «τούνελ» τον Κουντέ για να μπει στην περιοχή, έκανε ό,τι ήθελε την υπόλοιπη άμυνα της Μπαρτσελόνα με αλλεπάλληλες προσποιήσεις και πλάσαρε ιδανικά στη γωνία για το 1-1.

Η Μπαρτσελόνα απάντησε άμεσα. Ο Πέδρι έκανε την κάθετη στην καρδιά της άμυνας και ο Λεβαντόφσκι με λόμπα «κρέμασε» τον Κουρτουά στο τετ-α-τετ για το 2-1. Ωστόσο η «βασίλισσα» ισοφάρισε ξανά. Μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Χάουσεν σημάδεψε με κεφαλιά το δοκάρι και στην επαναφορά ο Γκονζάλο Γκαρθία, ενώ έπεφτε στο έδαφος, εκτέλεσε χωρίς ισορροπία για το 2-2.

Σε πιο χαμηλό τέμπο το δεύτερο μέρος. Στο 63΄ η πρώτη τεράστια ευκαιρία για τους Μερένγκες. Πλάσαρε ο Ροντρίγκο από ιδανική θέση, έπεσε και μπλόκαρε εντυπωσιακά ο Ζοάν Γκαρθία. Στο 71' ο Κουρτουά έκανε μία μεγάλη επέμβαση σε προβολή του Γιαμάλ από θέση βολής, αλλά δύο λεπτά μετά δεν μπόρεσε να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Ο Ραφίνια πήρε τη μπάλα στο ύψος της περιοχής κι έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε πάνω στον Ασένσθιο και μπέρδεψε τον Κουρτουά για το 3-2.

Στις καθυστερήσεις η «Μπάρτσα» έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ντε Γιονγκ με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων η Ρεάλ άγγιξε την ισοφάριση σε προσπάθειες των Άλβαρο Φερνάντεθ και Ασένσιο, αλλά δεν τις εκμεταλλεύτηκε και το τελικό αποτέλεσμα δεν άλλαξε.

Γκολ: 36', 73' Ραφίνια, 45'+4' Λεβαντόφσκι - 45'+2' Βινίσιους, 45'+6' Γκονθάλο Γκαρσία

Κίτρινες: 57' Έρικ Γκαρθία, 86' Πέδρι - 57' Ασένσιο, 59' Βαλβέρδε, 82' Καρέρας

Κόκκινες: 91' Ντε Γιονγκ

Μπαρτσελόνα: Ζοάν Γκαρθία, Κουντέ, Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία (83' Μάρτιν), Μπαλντέ, Πέδρι, Ντε Γιόνγκ, Γιαμάλ (93' Αραούχο), Ραφίνια (83' Ράσφορντ), Φερμίν Λόπεθ (Ντάνι Όλμο), Λεβαντόφσκι (66' Φεράν Τόρες)

Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Καρέρας, Χάουσεν (76' Αλάμπα), Ασένθιο, Βαλβέρδε (67' Γκιουλέρ), Τσουαμενί, Καμαβινγκά (84' Θεμπάγιος), Μπέλιγχαμ, Ροντρίγκο, Βινίσιους (82' Μασταντουόνο), Γκονζάλο Γκαρθία (76' Εμπαπέ)