Μπαρτζώκας: «Αξίζουμε να είμαστε εδώ - Έχουμε αυτοπεποίθηση ως ομάδα»

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό της Euroleague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο T-Center και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην αυτοπεποίθηση που έχει αποκτήσει η ομάδα του μέσα από τη φετινή της πορεία.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη τύπου του τελικού:

"Καλημέρα τέτοιες ευκαιρίες στην καριέρα μας είναι εξαιρετικές. Είμαστε ενθουσιασμένοι, αξίζουμε να είμαστε εδώ, όπως και η Ρεάλ. Πρέπει να προετοιμαστούμε σήμερα πνευματικά και τακτικά για τον τελικό. Είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε τον τελικό".

Για τις απουσίες της Ρεάλ στον τελικό: «Αρχικά ποτέ δεν μου αρέσει να τραυματίζεται κάποιος. Ποτέ δεν ξέρεις στο μπάσκετ ποιος θα είναι ο παράγοντας ενός ματς. Είμαι σίγουρος πως ο Σέτζιο θα ετοιμάσει κάτι διαφορετικό, για να καλύψει τα προβλήματα. Είναι αρκετά έμπειροι για να καταφέρουν. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Έχουμε αυτοπεποίθηση σαν ομάδα, όπως και η Ρεάλ».

Για το αν κοιμήθηκε μετά το ματς: «Ναι ξεκάθαρα για περίπου έξι ώρες».

Για το αν θα αλλάξει ξανά το τέμπο: «Κρίμα που δεν μπορώ να πάω στη συναυλία. Δεν ξέρεις ποτέ πως θα εξελιχθεί το μπάσκετ. Όλοι οι αναλυτές λέγατε πως παίζει η καλύτερη επίθεση στην Ευρώπη εμείς και η καλύτερη άμυνα της Φενέρ. Όμως η άμυνα μας ήταν εξαιρετική και το τέμπο πήγε χαμηλά. Ακόμα κι αν παίξουν δύο επιθετικές ομάδες το παιχνίδι δεν σημαίνει πως θα έρθει 100-100. Το πως νιώθουν οι παίκτες κατά τη διάρκεια του ματς το επηρεάζουν. Έχουν απαντήσεις σε διαφορετικά είδη μπάσκετ και σκοράρουμε ακόμα και αν έχουμε απουσίες. Παίζει ρόλο το πως θα αντιδράσεις στην πίεση του τελικού, αλλά και πως θα παίξεις το ματς».

Για το πόσο όμοιος είναι με το 2013: «Όσο διαφορετικός άνθρωπος είναι ο καθένας. Με μεγάλες νίκες και δραματικές ήττες. Εξαρτάται από το πως αξιοποιείς τις εμπειρίες. Η εξέλιξη μου είναι όπως όλων των ανθρώπων, όπως και ο ενθουσιασμός με τότε. Το μόνο κοινό είναι οι αντίπαλοι, αλλά και η δίψα που είναι ίδια με τότε και η συγκέντρωση για το πως θα εκτελέσουμε το πλάνο μας».

Για το κίνδυνο που υπάρχει απέναντι στη Ρεάλ ως αουτσάιντερ: «Συνήθως η Ρεάλ είναι το φαβορί και σπάνια το αουτσάιντερ.».

Για το πόσο δύσκολο είναι η προετοιμασία των 40 λεπτών του τελικού και για σειρά αγώνων αντί του Final Four: «Δεν είναι μόνη αυτή η προετοιμασία. Η ομάδα όλη τη σεζόν «χτίζει» διάρκεια και αρχές. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να στηριχθείς στις αρχές σου. Υπάρχει προφανώς σκάουτινγκ για το τι κάνει η Ρεάλ. Κάθε φορά πιστεύουμε αυτό που μας συμφέρει. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει τρεις φορές την πρώτη θέση και θα μπορούσε σε σειρά παιχνιδιών να κερδίσει. Σε ένα ματς όλα μπορούν να συμβούν. Εγώ συμφωνώ ότι είναι το πιο σημαντικό διήμερο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Χρειάζεσαι τύχη και εμπειρία για να φτάσεις μέχρι το τέλος.»

Για τη διαχείριση της πίεσης: «Συμφωνώ με τον Σέρτζιο. Πρέπει να αποφύγουμε κάθε επηρεασμό από έξω. Πρέπει να επικεντρωθώ στη δουλειά μου, δεν βλέπω τα σόσιαλ μίντια, ούτε διαβάζω άρθρα. Προσπαθώ να είμαι με τον κύκλο μου, τους παίκτες και τους συνεργάτες μου και να κάνουμε τη δουλειά μας. Ο Ολυμπιακός όπως και η Ρεάλ δεν τελειώνουν αύριο. Ο Ολυμπιακός είμαι σίγουρος ότι θα είναι το ίδιο δυνατός και του χρόνου. Ας ζήσουμε τη στιγμή».

Για τη Ρεάλ και τον τελικό: «Η όλη συζήτηση για το ποιος είναι το φαβορί δεν είναι προβοκατόρικη, αλλά δεν μας επηρεάζει. Υπάρχει ποιότητα και στις δύο ομάδες, αλλά κάποιες φορές η πίεση σε κάποιον, ο γηπεδούχος έχει τον κόσμο. Φαίνεται ότι η Ρεάλ δεν έχει πίεση. Πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι μας σε κάθε κατοχή και να δούμε τι θα γίνει.»