Δανάη Μπάρκα: Η πρώτη φωτογραφία από την εκκλησία- Μπεκατώρου και Καβατζίκης φωτογραφήθηκαν μαζί

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας θέλησε να πραγματοποιήσει τον γάμο της η Δανάη Μπάρκα με τον αγαπημένο της Φάνη Μπότση και όπως όλα δείχνουν το κατάφερε μιας και κανείς δεν ήξερε μέχρι την τελευταία στιγμή την εκκλησία που θα τελεστεί το μυστήριο. Η πρώτη φωτογραφία αναρτήθηκε από τον Άρη Καβατζίκη.

Ο παρουσιαστής πόζαρε αγκαλιά με την Μαρία Μπεκατώρου.