LIFE Γάμος Δανάη Μπάρκα Showbiz

Δανάη Μπάρκα: Η πρώτη φωτογραφία από την εκκλησία- Μπεκατώρου και Καβατζίκης φωτογραφήθηκαν μαζί

Η δεξίωση, όπως έχει μαθευτεί, θα γίνει στην ξενοδοχειακή μονάδα που έχει η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου.

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Φωτεινή Λασπά

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Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας θέλησε να πραγματοποιήσει τον γάμο της η Δανάη Μπάρκα με τον αγαπημένο της Φάνη Μπότση και όπως όλα δείχνουν το κατάφερε μιας και κανείς δεν ήξερε μέχρι την τελευταία στιγμή την εκκλησία που θα τελεστεί το μυστήριο. Η πρώτη φωτογραφία αναρτήθηκε από τον Άρη Καβατζίκη. 

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Ο παρουσιαστής πόζαρε αγκαλιά με την Μαρία Μπεκατώρου.

kavatzikis-jEW5x.jpg

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LIFE Γάμος Δανάη Μπάρκα Showbiz

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