Μπέλφαστ: Φόβοι για νέο κύμα ταραχών, στους δρόμους εκατοντάδες διαδηλωτές - Έκκληση για ηρεμία

Το Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας βρίσκεται σε κατάσταση έντασης μετά τα σοβαρά επεισόδια που ακολούθησαν την αιματηρή επίθεση εναντίον του 44χρονου Στίφεν Όγκιλβι, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από επίθεση με μαχαίρι, χάνοντας το αριστερό του μάτι, ενώ φέρει τραύματα στο πρόσωπο, τον λαιμό και την πλάτη. Καθοριστική για τη διάσωσή του αποδείχθηκε η παρέμβαση πολιτών, οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη πριν η κατάσταση γίνει ακόμη πιο τραγική.

Το περιστατικό έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν βίντεο διάρκειας 54 δευτερολέπτων από την επίθεση αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X και αναπαράχθηκε ευρέως.

Η δημοσίευση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με χιλιάδες σχόλια και αναρτήσεις να ακολουθούν, πολλές από τις οποίες περιείχαν ξενοφοβικό και ρατσιστικό περιεχόμενο. Μέσα σε λίγες ώρες, το υλικό είχε διαδοθεί και σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενο από καλέσματα για συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες.

Large groups of men dressed in black are now out on the streets of Glasgow too pic.twitter.com/zyqwqhywdJ — Visegrád 24 (@visegrad24) June 9, 2026

Νύχτα έντασης στους δρόμους του Μπέλφαστ

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της πόλης, με την αστυνομία να αναπτύσσει ισχυρές δυνάμεις και θωρακισμένα οχήματα.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σημειώθηκαν επιθέσεις εναντίον αστυνομικών, πυρπολήσεις οχημάτων, βανδαλισμοί καταστημάτων και ζημιές σε κατοικίες. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ορισμένες από τις επιθέσεις στόχευσαν επιχειρήσεις και κατοικίες που συνδέονται με μεταναστευτικές κοινότητες.

Παράλληλα, καταγράφηκαν περιστατικά εκκένωσης κατοικιών, ενώ αρκετοί κάτοικοι εγκατέλειψαν προσωρινά τις εστίες τους υπό τον φόβο νέων επεισοδίων.

Οι αρχές της Βόρειας Ιρλανδίας παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν καλέσματα για νέες κινητοποιήσεις.

Ο αρχηγός της αστυνομίας ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος να διαθέσει έως και 200 επιπλέον αστυνομικούς για τη διατήρηση της τάξης, ενώ έκανε γνωστό ότι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συλλήψεις, ενώ σε δύο άτομα έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες για συμμετοχή στις ταραχές, πρόκληση φθορών και επίθεση σε αστυνομικούς.

Παράλληλα, έχει συσταθεί ειδική Ομάδα Έρευνας Δημόσιας Τάξης, η οποία εξετάζει βίντεο και υλικό από το διαδίκτυο, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι θα ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις.

Προφυλακίστηκε ο κατηγορούμενος για την επίθεση

Ο 30χρονος κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του για αποφυλάκιση με εγγύηση, με αποτέλεσμα να παραμείνει υπό κράτηση έως την επόμενη φάση της διαδικασίας.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας έγινε γνωστό ότι είχε φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023 και είχε λάβει καθεστώς πρόσφυγα με ισχύ έως το 2028.

Παρεμβάσεις Στάρμερ και Ο’Νιλ

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τα επεισόδια «σοκαριστικά» και «εντελώς απαράδεκτα», τονίζοντας ότι κανένα περιστατικό δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη βία και τις επιθέσεις εναντίον κοινοτήτων ή μεταναστών.

Από την πλευρά της, η πρώτη υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, Μισέλ Ο’Νιλ, καταδίκασε τις επιθέσεις κατά κατοικιών και οικογενειών, κάνοντας λόγο για «αποτρόπαιες πράξεις δειλίας».

Έκκληση για ηρεμία από την οικογένεια του θύματος

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του Στίφεν Όγκιλβι δήλωσε συντετριμμένη από την επίθεση που δέχθηκε ο 44χρονος, ζητώντας παράλληλα να μην αξιοποιηθεί η τραγωδία για την καλλιέργεια διχασμού και μίσους.

«Δεν θέλουμε αυτή η φοβερή τραγωδία να χρησιμοποιηθεί για να διχάσει τους ανθρώπους ή να τροφοδοτήσει την εχθρότητα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Την ίδια στιγμή, αντιρατσιστικές οργανώσεις έχουν προγραμματίσει συγκεντρώσεις αλληλεγγύης για το ερχόμενο Σάββατο, με κεντρικό σύνθημα την καταδίκη της βίας και του ρατσισμού.