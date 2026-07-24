Δύσκολες στιγμές βιώνουν ο Μπεν Άφλεκ και ο αδελφός του, Κέισι, καθώς η μητέρα τους, Κρις Αν Άφλεκ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, έπειτα από τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο στο πάγκρεας.

Την είδηση γνωστοποίησε η οικογένειά της, η οποία ανέφερε πως η Κρις Αν Άφλεκ πέθανε ήρεμα στον ύπνο της στις 2 Ιουνίου, έχοντας δίπλα της τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Ben and Casey Affleck’s Mother Chris Dies at 83 Following Pancreatic Cancer Diagnosis https://t.co/CFbRSvUn04 — People (@people) July 24, 2026

Πρόλαβε να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη επιθυμία της

Η Κρις Αν Άφλεκ είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο πάγκρεας τον περασμένο Δεκέμβριο. Παρά τη δύσκολη πρόγνωση, κατάφερε να ζήσει μια ιδιαίτερα σημαντική οικογενειακή στιγμή.

Λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή, παρακολούθησε την αποφοίτηση ενός από τα εγγόνια της από το λύκειο, επιθυμία που, σύμφωνα με την οικογένειά της, ήθελε πολύ να εκπληρώσει.

Δύο ημέρες αργότερα, άφησε την τελευταία της πνοή ήρεμα, στον ύπνο της.

Μια ζωή αφιερωμένη στην εκπαίδευση και την οικογένεια

Γεννημένη το 1942, η Κρις Αν Άφλεκ εργάστηκε για πολλά χρόνια ως δασκάλα δημοτικού και είχε έντονη κοινωνική δράση.

Μαζί με τον σύζυγό της, Τίμοθι Μπάιερς Άφλεκ, απέκτησαν τον Μπεν και τον Κέισι Άφλεκ, τους οποίους στήριξε στα πρώτα βήματα της καριέρας τους.

Παρότι οι δύο γιοι της έγιναν από τα πιο γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ, η ίδια προτίμησε να κρατήσει χαμηλό προφίλ, δίνοντας πάντα προτεραιότητα στην οικογένεια και στα πέντε εγγόνια της.