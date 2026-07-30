Μια ξεχωριστή τηλεοπτική στιγμή χάρισε ο Μπεν Άφλεκ, ο οποίος συμμετείχε στην αμερικανική εκδοχή του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και κατάφερε να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Ο γνωστός ηθοποιός αγωνίστηκε μαζί με τον Τζέιμι Ντινγκ, έναν ιδιαίτερα επιτυχημένο παίκτη του τηλεπαιχνιδιού Jeopardy!, και οι δυο τους απάντησαν σωστά σε όλες τις ερωτήσεις, διεκδικώντας το μεγάλο έπαθλο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Η τελευταία ερώτηση που έκρινε τα πάντα

Η πιο δύσκολη δοκιμασία ήρθε στην τελευταία ερώτηση, η οποία αφορούσε την παράδοση των προεδρικών απονομών χάριτος στις γαλοπούλες των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.

Αφού χρησιμοποίησαν τη βοήθεια του τηλεφώνου χωρίς να πάρουν ξεκάθαρη απάντηση, οι δύο παίκτες άκουσαν την προσωπική εκτίμηση του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, ο οποίος υπέδειξε ως πιθανή σωστή επιλογή το «Spaghetti & Meatball».

Με αρκετό ρίσκο αποφάσισαν να τον εμπιστευτούν και η επιλογή τους αποδείχθηκε σωστή, χαρίζοντάς τους το κορυφαίο έπαθλο.

Το έπαθλο θα δοθεί για καλό σκοπό

Μόλις ανακοινώθηκε η σωστή απάντηση, ο Μπεν Άφλεκ και ο συμπαίκτης του σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και αγκαλιάστηκαν πανηγυρίζοντας τη μεγάλη νίκη.

Το χρηματικό έπαθλο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων δεν θα καταλήξει στους ίδιους, αλλά θα διατεθεί στη μη κερδοσκοπική οργάνωση Eastern Congo Initiative, την οποία ίδρυσε ο ηθοποιός το 2010 μαζί με τη Γουίτνεϊ Γουίλιαμς.

Η οργάνωση στηρίζει τοπικές κοινότητες στο ανατολικό Κονγκό, χρηματοδοτώντας δράσεις που ενισχύουν την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, δημιουργούν οικονομικές ευκαιρίες και προωθούν την κοινωνική δικαιοσύνη. Έτσι, η τηλεοπτική επιτυχία του Μπεν Άφλεκ μετατράπηκε σε μια σημαντική προσφορά για ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη.