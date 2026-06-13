Μπεν Νίνταμ: Τι έδειξε το DNA του άνδρα που ισχυρίζεται ότι είναι το παιδί που εξαφανίστηκε στην Κω

Το τεστ DNA δεν έφερε την απάντηση που αναζητά εδώ και σχεδόν 35 χρόνια η οικογένεια του Μπεν Νίνταμ. Ο άνδρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είχε εμφανιστεί ως πιθανή περίπτωση ταυτοποίησης με το αγόρι που εξαφανίστηκε στην Κω το 1991, δεν είναι ο Μπεν.

Η Κέρι Νίνταμ ανακοίνωσε ότι η εξέταση βγήκε αρνητική, κλείνοντας ακόμη ένα μικρό παράθυρο σε μια υπόθεση που δεν σταμάτησε ποτέ να πονά. Η οικογένεια δεν είχε επενδύσει μεγάλες ελπίδες στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, όμως κάθε πιθανή πληροφορία πρέπει να ερευνάται. Γιατί όσο δεν υπάρχει οριστική απάντηση, ο Μπεν παραμένει αγνοούμενος - και η αναζήτηση συνεχίζεται.

«Σήμερα λάβαμε επιβεβαίωση ότι το τελευταίο τεστ DNA που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες επέστρεψε αρνητικό αποτέλεσμα», ανέφερε στην ανάρτησή της. «Αν και είναι απογοητευτικό να αποκλείεται ακόμη ένα πιθανό στοιχείο, παραμένουμε αποφασισμένοι στην αναζήτησή μας για τον Μπεν και θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε κάθε αξιόπιστη οδό που έχουμε στη διάθεσή μας».

Το παιδί που εξαφανίστηκε στην Κω

Ο Μπεν Νίνταμ ήταν μόλις 21 μηνών όταν εξαφανίστηκε στις 24 Ιουλίου 1991 από την περιοχή Ηρακλής, στην Κω. Η οικογένειά του βρισκόταν στο νησί, όπου οι παππούδες του ανακαίνιζαν ένα αγροτόσπιτο. Εκείνο το μεσημέρι, ο μικρός Μπεν έπαιζε γύρω από το σπίτι, ενώ η μητέρα του εργαζόταν σε ξενοδοχείο.

Κάποια στιγμή, οι ενήλικες κατάλαβαν ότι το παιδί δεν ήταν πια εκεί.

Στην αρχή πίστεψαν ότι μπορεί να είχε απομακρυνθεί μόνο του ή ότι τον είχε πάρει κάποιος συγγενής για μια μικρή βόλτα. Όταν όμως οι πρώτες αναζητήσεις δεν έφεραν αποτέλεσμα, άρχισε ένας εφιάλτης που δεν τελείωσε ποτέ.

Η εξαφάνισή του κινητοποίησε ελληνικές και βρετανικές αρχές, οδήγησε σε δεκάδες μαρτυρίες, υποτιθέμενες θεάσεις, τηλεοπτικές εκκλήσεις, εκταφές, τεστ DNA και νέες έρευνες. Ο Μπεν, όμως, δεν βρέθηκε ποτέ.

Σήμερα, αν ζει, θα είναι 36 ετών.

«Δεν έχουμε σταματήσει ποτέ να ελπίζουμε»

Στην ανάρτησή της, η Κέρι Νίνταμ υπογραμμίζει ότι η οικογένεια δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια.

«Για πάνω από τρεις δεκαετίες, δεν έχουμε σταματήσει ποτέ να ελπίζουμε ότι θα βρούμε απαντήσεις για το τι συνέβη στον Μπεν», σημειώνει. Όπως γράφει, κάθε στοιχείο που ερευνάται και τελικά αποκλείεται ενισχύει την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα, εξειδικευμένη υποστήριξη, διεθνείς αναζητήσεις και διατήρηση της υπόθεσης στη δημόσια προσοχή.

Η οικογένεια ζητά ξανά από το κοινό να βοηθήσει, είτε με πληροφορίες είτε στηρίζοντας την καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων που, όπως λέει η Κέρι, παραμένει κρίσιμη για την αναζήτηση νέων στοιχείων και την εξασφάλιση ειδικών ερευνητών.

«Ζητάμε από οποιονδήποτε έχει πληροφορίες, όσο μικρές ή ασήμαντες κι αν φαίνονται, να έρθει μπροστά», αναφέρει.

Η θεωρία της παράνομης διακίνησης

Η Κέρι Νίνταμ επιμένει ότι ένα από τα σενάρια που δεν έχει αποκλειστεί είναι ο Μπεν να υπήρξε θύμα παράνομης διακίνησης παιδιών μετά την εξαφάνισή του.

«Συνεχίζουμε να πιστεύουμε έντονα ότι ο Μπεν μπορεί να ήταν θύμα παράνομης διακίνησης μετά την εξαφάνισή του. Αυτή η πιθανότητα δεν έχει ποτέ αποκλειστεί πλήρως και παραμένει σημαντική γραμμή έρευνας», σημείωσε.

Η διατύπωση είναι χαρακτηριστική της μάχης που δίνει η οικογένεια εδώ και δεκαετίες: ανάμεσα στις θεωρίες που κατά καιρούς έχουν εξεταστεί, στις ελπίδες που ανάβουν και σβήνουν, και στην ανάγκη να μη χαθεί ο Μπεν μέσα στον χρόνο.

Οι βρετανικές αρχές είχαν στο παρελθόν εξετάσει και το σενάριο ότι το παιδί μπορεί να σκοτώθηκε σε ατύχημα κοντά στο αγροτόσπιτο όπου εθεάθη τελευταία φορά. Το 2016 πραγματοποιήθηκε μεγάλη έρευνα στην Κω, με εκσκαφές στην περιοχή. Δεν βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα που να δίνουν οριστική απάντηση στην οικογένεια.

Η μητέρα του, όμως, δεν αποδέχθηκε ποτέ ότι το τέλος της υπόθεσης έχει γραφτεί.

Τα DNA που έσβηναν την ελπίδα

Η περίπτωση του άνδρα στις ΗΠΑ δεν είναι η πρώτη φορά που η οικογένεια Νίνταμ βρίσκεται αντιμέτωπη με την πιθανότητα κάποιος ενήλικας να είναι ο Μπεν.

Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, έχουν υπάρξει δεκάδες αναφορές και υποτιθέμενες θεάσεις σε διάφορες χώρες. Κάποιοι άνδρες που μεγάλωσαν χωρίς πλήρη γνώση της καταγωγής τους ή έμοιαζαν με τις εικόνες ηλικιακής εξέλιξης του Μπεν υποβλήθηκαν σε DNA. Μέχρι σήμερα, κανένα τεστ δεν επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για το παιδί που χάθηκε στην Κω.

Κάθε τέτοια διαδικασία, για την οικογένεια, είναι διπλή δοκιμασία. Από τη μία, γεννά την ελπίδα ότι μπορεί επιτέλους να υπάρχει απάντηση. Από την άλλη, όταν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, αναγκάζει τη μητέρα του Μπεν να ξαναζήσει από την αρχή την ίδια απώλεια.

Μια συγκλονιστική υπόθεση

Η εξαφάνιση του Μπεν Νίνταμ συγκρίνεται συχνά με άλλες διεθνείς υποθέσεις αγνοούμενων παιδιών, όμως έχει τη δική της βαριά ιστορία. Συνέβη σε μια εποχή χωρίς social media, χωρίς άμεση ψηφιακή κινητοποίηση, χωρίς τη δυνατότητα που υπάρχει σήμερα να ταξιδέψει μια εικόνα σε όλο τον κόσμο μέσα σε λίγα λεπτά.

Η φωτογραφία του μικρού ξανθού αγοριού με τα μεγάλα μάτια έγινε για χρόνια σύμβολο μιας αναζήτησης χωρίς τέλος. Αφίσες, τηλεοπτικές εκπομπές, εκκλήσεις, νέα στοιχεία, χαμένες ευκαιρίες, καθυστερήσεις και αμφισβητούμενες μαρτυρίες κράτησαν την υπόθεση ζωντανή, αλλά δεν έφεραν την απάντηση που ζητά η οικογένεια.

Τον τελευταίο καιρό, η Κέρι Νίνταμ έχει εκφράσει δημόσια την ανησυχία της για το μέλλον της έρευνας και για τον ρόλο των βρετανικών αρχών. Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ έχει αναφέρει ότι η ελληνική έρευνα παραμένει ανοιχτή και ότι η ίδια συνεχίζει να υποστηρίζει την οικογένεια και την ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές.

Για την Κέρι, όμως, ο χρόνος πιέζει. Οι μάρτυρες γερνούν, τα στοιχεία χάνονται, οι αναμνήσεις θολώνουν. Και κάθε χαμένη ευκαιρία μπορεί να είναι η τελευταία.

«Ο Μπεν είναι κάθε μέρα στην καρδιά μας»

Η νέα αρνητική εξέταση DNA δεν αλλάζει την απόφαση της οικογένειας να συνεχίσει.

«Ο Μπεν παραμένει κάθε μέρα στην καρδιά μας και δεν θα σταματήσουμε ποτέ να αναζητούμε απαντήσεις», γράφει η Κέρι Νίνταμ.

Η φράση αυτή συμπυκνώνει 35 χρόνια αναμονής. Για τους περισσότερους, ο Μπεν είναι μια παλιά υπόθεση. Για τη μητέρα του, είναι ακόμη το παιδί που χάθηκε ένα μεσημέρι του Ιουλίου στην Κω. Ένα παιδί που δεν μεγάλωσε ποτέ μπροστά της, αλλά δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει στη ζωή της.

Και όσο δεν υπάρχει απάντηση, η αναζήτηση συνεχίζεται.