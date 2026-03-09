Μπέντζαμιν Πένιγκτον: Ο έβδομος νεκρός των ΗΠΑ στο Ιράν - Η ανακοίνωση του Πενταγώνου

Λίγες μόλις ώρες μετά την υποδοχή -προσωπικά από τον Ντόναλντ Τραμπ- των έξι πρώτων νεκρών του αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατά του Ιράν, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε έναν ακόμα θάνατο.

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία της ταυτότητας του έβδομου στρατιωτικού που σκοτώθηκε σε ιρανικές επιθέσεις. Πρόκειται για τον Λοχία Μπέντζαμιν Ν. Πένινγκτον, 26 ​​ετών, από το Γκλέντεϊλ του Κεντάκι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αμερικανικού Πενταγώνου, ο Πένινγκτον τραυματίστηκε σε επίθεση της 1ης Μαρτίου στη βάση του στη Σαουδική Αραβία και υπέκυψε στα τραύματά του την Κυριακή (8/3). Πέθανε μετά τον τραυματισμό του σε ιρανική επίθεση στην αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν στη Σαουδική Αραβία.