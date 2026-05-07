Προκλητικές δηλώσεις Μπέου για τα ονόματα των θυμάτων Τεμπών: Να σβηστεί το χάλι - Αλβανός ο Ρούτσι

Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου για το αυτοσχέδιο μνημείο που έχει στηθεί στην Πλατεία Συντάγματος με τα ονόματα των 57 θυμάτων που έχασαν την ζωή τους στην τραγωδία των Τεμπών.



Ο κ. Μπέος, σε ραδιοφωνική συνέντευξη, ξεκίνησε την τοποθέτησή του κάνοντας γενική αναφορά στις μεγάλες τραγωδίες που έχουν συγκλονίσει τη χώρα τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει Έλληνας που να μην έχει νιώσει πόνο και δεν έχει κλάψει για τα γεγονότα στη Marfin, την πυρκαγιά στο Μάτι, τις πλημμύρες στη Μάνδρα και τα Τέμπη. Ωστόσο, στάθηκε ιδιαίτερα στην εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το Σύνταγμα, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για την ύπαρξη του αυτοσχέδιου μνημείου μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη.



Όπως ανέφερε, αφορμή για όλα αυτά αποτέλεσε η επίσκεψη φίλων του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι βρέθηκαν στην πλατεία Συντάγματος και αντίκρισαν τις αναγραφές με τα ονόματα των θυμάτων. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το σημείο έχει ιδιαίτερο εθνικό συμβολισμό και δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο.

«Πάρε μία μπουλντόζα και σβήστα από εκεί»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, απευθύνθηκε προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πάρε μία μπουλντόζα και μία καθαρίστρια και σβήστα από εκεί», εκφράζοντας την άποψη ότι η εικόνα αυτή «δεν τιμά τη χώρα». Παράλληλα, υποστήριξε ότι «το μνημείο είναι στα Τέμπη» και πως εκεί θα πρέπει να πηγαίνουν οι συγγενείς για να τιμούν τη μνήμη των ανθρώπων τους.

Ο δήμαρχος Βόλου χαρακτήρισε επανειλημμένα «χάλι» την εικόνα στο Σύνταγμα, σημειώνοντας ότι «έρχονται εκατομμύρια τουρίστες και βλέπουν αυτή την κατάσταση», ενώ δήλωσε ότι, εφόσον του δοθεί εντολή, είναι διατεθειμένος να μεταβεί ο ίδιος στο σημείο και να σβήσει τα συνθήματα, λέγοντας πως ενεργεί ως «πατριώτης».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του στον Πάνο Ρούτσι, τον όποιο χαρακτήρισε «Αλβανό», σχολιάζοντας παράλληλα τη δημόσια παρουσία του έξω από τη Βουλή. Ταυτόχρονα εξαπέλυσε επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας ότι «εκμεταλλεύεται τον θρήνο, τη θλίψη και τον πόνο των ανθρώπων».

Παρά τη σκληρή ρητορική του, ο κ. Μπέος αναγνώρισε ότι υπάρχουν ευθύνες για την τραγωδία των Τεμπών και ότι αυτές πρέπει να αποδοθούν, ενώ συμφώνησε με το αίτημα συγγενών για εκταφές θυμάτων, τονίζοντας ότι «δεν είχαν δικαίωμα να το απαγορεύσουν». Παράλληλα, χαρακτήρισε ορισμένες κινήσεις και δημόσιες διαμαρτυρίες ως «θεατρινισμούς».

Ο δήμαρχος Βόλου πρότεινε ακόμη τη δημιουργία ενός «κανονικού μνημείου» για τα θύματα των Τεμπών σε άλλον χώρο που θα παραχωρηθεί από το κράτος, σημειώνοντας ότι αυτό θα έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει με πρωτοβουλία της Πολιτείας και των οικογενειών των θυμάτων.