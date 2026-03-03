Μπέτις σε «ελεύθερη πτώση»: Επίθεση στο σπίτι του Πελεγκρίνι λίγες μέρες πριν το ματς με Παναθηναϊκό

Η Ρεάλ Μπέτις βιώνει μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς η ένταση ξέφυγε από τις κερκίδες και έφτασε μέχρι την πόρτα του Μανουέλ Πελεγκρίνι.

Άγνωστοι επιτέθηκαν στην οικία του 72χρονου τεχνικού μετά το ντέρμπι της πόλης, γεμίζοντας τους τοίχους με υβριστικά συνθήματα. Η οικογένεια του Χιλιανού προπονητή, που βρισκόταν εντός του σπιτιού, έντρομη κάλεσε την αστυνομία.

Το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς η «ανοιχτή πληγή» με τους οργανωμένους οπαδούς περιλαμβάνει και άγρια επεισόδια με τους Άντονι και Κούτσο Ερνάντεθ, οι οποίοι δέχθηκαν σφοδρή κριτική και προσωπικές επιθέσεις, μετά τη λήξη του αγώνα με τη Σεβίλλη.

Οι οπαδοί κατηγορούν το ρόστερ για έλλειψη πάθους, ενώ η διοίκηση προσπαθεί μάταια να ηρεμήσει τα πνεύματα, με την τοπική αστυνομία να βρίσκεται πλέον σε κατάσταση συναγερμού για τυχόν νέα «επισκεπτήρια» στην προπόνηση της ομάδας.

🇪🇸🇧🇷 Antony se agarro con los hinchas del Real Betis después del clásico contra Sevilla.



Recordemos que el futbolista Brasilero hoy METIO UN GOL DE CHILENA. pic.twitter.com/WRCjTY8Oey — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) March 1, 2026

Με την πλάτη στον τοίχο ενόψει των ματς του Europa League κόντρα στο «τριφύλλι»

Η εξωαγωνιστική κρίση τροφοδοτείται από την προβληματική εικόνα εντός γηπέδου. Η πρόσφατη ισοπαλία στο «Derbi Sevillano» με τη Σεβίλλη άφησε μια πικρή γεύση, με τη Μπέτις να δείχνει ανήμπορη να κρατήσει το υπέρ της σκορ 2-0 του πρώτου ημιχρόνου.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Πελεγκρίνι πονοκεφαλιάζει και για το ιατρικό δελτίο, καθώς οι τραυματισμοί βασικών στελεχών στην άμυνα περιορίζουν τις επιλογές του για το κρίσιμο ματς των «16» του Europa League στις 12 Μαρτίου στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Αν η Μπέτις δεν δείξει άμεσα σημάδια βελτίωσης κόντρα στους «πράσινους», οι εξελίξεις στον πάγκο και τη διοίκηση αναμένονται ραγδαίες.