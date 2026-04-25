«Μπετόν αρμέ» η ελληνογαλλική συμμαχία - Η στρατηγική σύμπλευση και τα μηνύματα Μητσοτάκη και Μακρόν

Σε μία περίοδο, όπου το γεωπολιτικό εκκρεμές στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή αναζητά νέα ισορροπία, ο άξονας Ελλάδος – Γαλλίας αποτελεί μία από τις βασικές σταθερές και αυτό θέλησαν να το καταστήσουν σαφές ενώπιον συμμάχων και αντιπάλων από την Αθήνα τις τελευταίες ώρες οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν.

Η επ αόριστον κατ ουσίαν ανανέωση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας, η οποία εμπεριέχει μεταξύ άλλων και ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής μαρτυρά την κατανόηση Αθήνας κα Παρισίων της ταύτισης των συμφερόντων τους στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και τη βαθιά φιλία των δύο χωρών.

«Μην αναρωτιέστε τι θα κάνουμε, θα είμαστε στο πλευρό σας», επανέλαβε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ώρες ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας επί ελληνικού εδάφους. Από την πλευρά του ο Έλληνας πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης σε μία από τις δύο χώρες κορωνίδα της Ελληνογαλλικής εταιρικής σχέσης.

Η αμοιβαία δέσμευση Αθήνας και Παρισίων αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι δύο πρωτεύουσες υιοθετούν κοινή προσέγγιση σε μία σειρά ζητημάτων, όπως η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και μία διπλωματική διευθέτηση στο Λίβανο. Επιπλέον, τα μηνύματα Μητσοτάκη και Μακρόν έρχονται σε μία περίοδο, όπου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει υιοθετήσει μία επιθετικότερη ρητορική σε βάρος της χώρας μας αναμασώντας τη θεωρία ότι η συμμαχία Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ έχει ως στόχο την περικύκλωση της Τουρκίας.

«Ελλάδα και Γαλλία γίνονται άξονας στον χώρο της Μεσογείου, με κοινές θέσεις υπέρ του Διεθνούς Δικαίου και της πολυμέρειας, στήριξη στο Δίκαιο της Θάλασσας και την UNCLOS, γεγονός, που ενισχύει τα ελληνικά επιχειρήματα σε διεθνές επίπεδο», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές και συμπληρώνουν ότι πρόκειται για μία συμφωνία, που κάνει την Ελλάδα πιο ασφαλή, ενώ την αναβαθμίζει γεωπολιτικά.

Πάντως, Ελλάδα και Γαλλία φιλοδοξούν μεταξύ άλλων μέσω του υποδείγματος της διμερούς εταιρικής σχέσης να ωθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πιο γοργά βήματα στην κατεύθυνση της διασφάλισης της στρατηγικής αυτονομίας της. «Θέλουμε να εμπνεύσουμε το υπόλοιπο της Ευρώπης, μέσω της εταιρικής σχέσης μας» εξήγησε ο Εμανουέλ Μακρόν, καθώς η Γαλλία επιθυμεί να θέσει οκτώ Ευρωπαίους εταίρους της, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα υπό την πυρηνική της ομπρέλα.

Και οι δύο ηγέτες, πάντως, επέμειναν πως το άρθρο 42 παράγραφος 7 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης περί αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής ενεργοποιήθηκε ουσιαστικά στην περίπτωση της επίθεσης με drones, που δέχθηκε πρόσφατα η Κύπρος. Ο Γάλλος πρόεδρος εκτίμησε ότι το συγκεκριμένο άρθρο είναι ισχυρότερο του αντίστοιχου ( άρθρο 5 ) του ΝΑΤΟ και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν είναι απλώς λόγια, το δείξαμε αυτό, όταν η Κύπρος έγινε στόχος από μέρους της Χεζμπολάχ και αποφασίσαμε να δράσουμε το επόμενο λεπτό».

Ο κ. Μακρόν διεμήνυσε, μάλιστα, ότι «μην αναρωτιέστε, θα είμαστε στο πλευρό σας. Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής δεν αμφισβητείται, είναι αδιαπραγμάτευτη και αυτό το λέω προς όλους τους εν δυνάμει αντιπάλους». Από την πλευρά του, ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι «η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής δοκιμάστηκε στην πράξη στην Κύπρο, χωρίς να ενεργοποιηθεί τυπικά» και συμπλήρωσε ότι «πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό». Μάλιστα, επικαλέστηκε τη φράση του Εμάνουελ Μακρόν ότι «το άρθρο 42.7 είναι "μπετόν αρμέ"» και επέμεινε ότι «η αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις, όχι με λόγια. Είναι μεγάλη επιτυχία για την Ευρώπη, παίρνουμε την άμυνά μας πολύ σοβαρά».

Η σύμπτωση απόψεων και συμφερόντων Αθήνας και Παρισίων διεφάνη και στο πεδίο της Οικονομίας. Αμφότεροι τάχθηκαν υπέρ της έκδοσης ευρωπαϊκών ομολόγων, όταν η συζήτηση ήλθε στους τρόπους χρηματοδότησης μετά την εποχή του Ταμείου Ανάκαμψης, παραδέχθηκαν, ωστόσο, ότι στους κόλπους της ΕΕ υπάρχουν αποκλίνουσες προσεγγίσεις ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι «εάν θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι ως ΕΕ, πρέπει να βρούμε τρόπους να χρηματοδοτήσουμε τις φιλοδοξίες μας» και τόνισε διερμηνεύοντας και τις προθέσεις του Γάλλου προέδρου ότι «υπάρχει πρόθεση για ευρωπαϊκά ομόλογα, θα έχουμε δύσκολες διαπραγματεύσεις, θα γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις ή θα κατεβάσουμε τον πήχη των προσδοκιών, δεν μπορούμε να τα έχουμε και τα δύο».

Άλλωστε, κυβερνητικά στελέχη σημείωναν με νόημα ότι «η Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας σηματοδοτεί τη σύμπλευση και συνεργασία των δύο χωρών όχι μόνο στην άμυνα, αλλά και στην οικονομία, την πολιτική προστασία, στο Μεταναστευτικό, στην τεχνολογία, στο περιβάλλον, στην παιδεία και στον πολιτισμό, καθώς και τη συνεργασία στο πλαίσιο της Ε.Ε και διεθνών οργανισμών».

Υπογραμμίζεται ότι συνολικά οι δυο χώρες υπέγραψαν εννέα συμφωνίες για ανάπτυξη και συνεργασία μεταξύ των οποίων και αυτή της πυρηνικής τεχνολογίας. Δείτε εδώ τις εννέα συμφωνίες που υπέγραψαν Ελλάδα και Γαλλία.