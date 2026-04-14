Μπέζος: «Οι άνθρωποι της δικής μου γενιάς δεν πρέπει να λαϊκίζουν παριστάνοντας τους μοντέρνους»

Ο Γιάννης Μπέζος μίλησε για τη νέα γενιά, αλλά και για την σχέση με την Ναταλία Τσαλίκη που με μετρά αρκετές δεκαετίες, στην συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Real Life.

«Βεβαίως επικοινωνώ με τη νέα γενιά, αλλά πιστεύω πως οι άνθρωποι της δικής μου γενιάς δεν πρέπει να καταφεύγουν στη λογική “γινόμαστε και εμείς νέοι”. Αυτά είναι γελοία πράγματα. Οφείλουμε να παραμένουμε στη θέση μας και να επιτρέπουμε στους νεότερους να κλέβουν στοιχεία από εμάς ή να παραδειγματίζονται, χωρίς να λαϊκίζουμε παριστάνοντας τους μοντέρνους. Οι νέοι χρειάζονται σημεία αναφοράς και ορισμένες σταθερές, αυτό τους λείπει σήμερα» υποστήριξε.

Για τα 41 χρόνια κοινής πορείας με την σύζυγό του ανέφερε: «Αναταράξεις θα υπάρχουν οπωσδήποτε, γιατί οι ελεύθεροι άνθρωποι συνήθως διαφωνούν μεταξύ τους. Αλλά ακόμα και η διαφωνία πρέπει να διέπεται από μια ποιότητα, αυτό είναι, άλλωστε, και το μεγάλο πρόβλημα της πολιτικής μας ζωής. Όταν διαφωνείς ουσιαστικά και καταφέρνεις το σπουδαίο κατόρθωμα του να ακούς την άλλη πλευρά και αυτό συμβαίνει εκατέρωθεν, τότε το αποτέλεσμα είναι καλό.

Όσο για το αν ο γάμος έχει βλαβερές συνέπειες; «Φυσικά και έχει. Ο γάμος είναι μια επικύρωση, μια επίσημη νομική πράξη, συχνά με την «άνωθεν» ευλογία. «Οι βλαβερές συνέπειες» αναδεικνύουν τις δυσκολίες που ενέχει η συνύπαρξη. Είναι μεγάλο στοίχημα το να συνυπάρχεις, να μοιράζεσαι τον χρόνο σου και κυρίως, τον τρόπο που ζεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν αρκεί μόνο η αγάπη, χρειάζονται πολύ περισσότερα. Το μεγάλο στοίχημα είναι το πώς ανακαλύπτεις τον άλλον κάθε ημέρα. Πρέπει να καταβάλεις προσπάθεια για να ανακαλύψεις αυτό που κρύβει ο άνθρωπος δίπλα σου και όχι μόνο αυτό που δείχνει μόνιμα. Αν το πετύχεις αυτό, η ζωή σου γίνεται γοητευτική. Ειδάλλως καταλήγει βαρετή και πολλές φορές, αφόρητη».