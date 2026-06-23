Σπορ Γιάννης Αντετοκούνμπο Μαϊάμι Χιτ NBA Μπάσκετ

«Μπηχτή» του Μπέβερλι για την ανταλλαγή του Γιάννη: «Θα πάρει και τον Θανάση μαζί του;»

Ο Πάτρικ Μπέβερλι σχολίασε με το δικό του τρόπο για την ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ.

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Γιάννης Στεφανίτσης

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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά από 13 χρόνια μετακομίζει στο Μαϊάμι, ταράζοντας τα «νερά» στο NBA.

Αρκετοί δημοσιογράφοι και αθλητές σχολιάζουν την συγκεκριμένη κίνηση και μεταξύ αυτών και ο Πάτρικ Μπέβερλι ο οποίος σχολίασε με το δικό του τρόπο  για την ανταλλαγή. Μάλιστα, «έριξε» σπόντα για τα αδέρφια Αντετοκούνμπο, που βρέθηκαν μαζί με τον Γιάννη στους Μπακς.

«Ο Γιάννης έχει προσφέρει πολλά. Ήταν MVP, MVP των τελικών, αμυντικός της χρονιάς, έφερε ένα πρωτάθλημα σε μια ομάδα που δεν είχε κατακτήσει τίτλο εδώ και… αιώνες. Κάθε βραβείο που υπάρχει το έχει πάρει. Το ερώτημα είναι αν οι άλλες ομάδες θα είναι ΟΚ να πάρουν μαζί του και τον Θανάση. Αυτό ήταν το ερώτημα. Αυτό ήταν το πρόβλημα που είχαν και οι Μπακς και δεν μπορούσαν να τον ανταλλάξουν μέσα στη σεζόν. Και είχαν και τον τρίτο αδερφό στην ομάδα. Είναι δύσκολο!».

@runitbackfdtv Any team trading for #Giannis needs 2 open roster spots for the other Antetokounmpo bros 😅 Former teammate Patrick Beverley thinks that’s what’s stopped deals for the #Bucks’ generational talent in the past 🗣️ #nba ♬ original sound - Run It Back

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Σπορ Γιάννης Αντετοκούνμπο Μαϊάμι Χιτ NBA Μπάσκετ

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