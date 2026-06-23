«Μπηχτή» του Μπέβερλι για την ανταλλαγή του Γιάννη: «Θα πάρει και τον Θανάση μαζί του;»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά από 13 χρόνια μετακομίζει στο Μαϊάμι, ταράζοντας τα «νερά» στο NBA.

Αρκετοί δημοσιογράφοι και αθλητές σχολιάζουν την συγκεκριμένη κίνηση και μεταξύ αυτών και ο Πάτρικ Μπέβερλι ο οποίος σχολίασε με το δικό του τρόπο για την ανταλλαγή. Μάλιστα, «έριξε» σπόντα για τα αδέρφια Αντετοκούνμπο, που βρέθηκαν μαζί με τον Γιάννη στους Μπακς.

«Ο Γιάννης έχει προσφέρει πολλά. Ήταν MVP, MVP των τελικών, αμυντικός της χρονιάς, έφερε ένα πρωτάθλημα σε μια ομάδα που δεν είχε κατακτήσει τίτλο εδώ και… αιώνες. Κάθε βραβείο που υπάρχει το έχει πάρει. Το ερώτημα είναι αν οι άλλες ομάδες θα είναι ΟΚ να πάρουν μαζί του και τον Θανάση. Αυτό ήταν το ερώτημα. Αυτό ήταν το πρόβλημα που είχαν και οι Μπακς και δεν μπορούσαν να τον ανταλλάξουν μέσα στη σεζόν. Και είχαν και τον τρίτο αδερφό στην ομάδα. Είναι δύσκολο!».