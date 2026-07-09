Μπήκαμε στην τελική ευθεία του Μουντιάλ 2026: Οι πιθανότητες κατάκτησης του τροπαίου

Απόψε Πέμπτη (9/7, 23:00) ξεκινάει η προημιτελική φάση του Μουντιάλ 2026, με την αναμέτρηση ανάμεσα στην Γαλλία και το Μαρόκο. Έτσι, η Opta και το Football Meets Data έχουν επικαιροποιήσει τις πιθανότητές τους για την κατάκτηση το τροπαίου.

Η Γαλλία είναι σταθερά το φαβορί, με τους Ισπανούς να βρίσκονται στη δεύτερη θέση, με τις δύο αυτές ομάδες μπορούν να διασταυρωθούν στα ημιτελικά. Στην 3η θέση βρίσκεται η Αργεντινή, ενώ ακολουθεί η Αγγλία ως τέταρτο φαβορί.

Θα δούμε επανάληψη του 2022;

Μάλιστα, το πιο πιθανό σενάριο τελικού είναι αυτό ανάμεσα στη Γαλλία με την Αργεντινή (14.2%), ενώ ακολουθεί το ζευγάρι Αγγλία – Γαλλία (13.9%).

52% that the Final matchup will be between two of the Top 4 pre-tournament favorites 🇫🇷🇪🇸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇦🇷.



48% that one of the four underdogs 🇲🇦🇳🇴🇧🇪🇨🇭 will enter the WC Final for the first time ever.



👉 Full probabilities and scenarios in our 🕹️ Simulator pic.twitter.com/8ZdBEok9Aj — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 8, 2026

Οι πιθανότητες, σύμφωνα με την Opta:

Γαλλία – 27.3% Ισπανία – 21.3% Αργεντινή – 17.3% Αγγλία – 16.5% Νορβηγία – 6.6% Μαρόκο – 3.8% Βέλγιο – 3.7% Ελβετία – 3.6%

Les Bleus are looking strong 🇫🇷🇫🇷🇫🇷



Following the conclusion of last-16 of the 2026 FIFA World Cup, France have remained the favourites to win the tournament in the eyes of the Opta supercomputer. pic.twitter.com/qzdk4ldNFD — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 8, 2026

Οι πιθανότητες, σύμφωνα με το FMD:

Γαλλία – 24% Ισπανία – 21% Αργεντινή – 17% Αγγλία – 17% Νορβηγία – 7% Μαρόκο – 6% Βέλγιο – 5% Ελβετία – 4%

🏆 To win the World Cup (as of 8 July):



24% 🇫🇷 France

21% 🇪🇸 Spain

17% 🇦🇷 Argentina

17% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

7% 🇳🇴 Norway

6% 🇲🇦 Morocco

5% 🇧🇪 Belgium

4% 🇨🇭 Switzerland



👉 Full probabilities and scenarios in our 🕹️ Simulator pic.twitter.com/y730pqyfgU — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 8, 2026

Τα ζευγάρια των προημιτελικών του Μουντιάλ 2026: