Μπήκαμε στην τελική ευθεία του Μουντιάλ 2026: Οι πιθανότητες κατάκτησης του τροπαίου
Η τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου φτάνει προς το τέλος της και καθημερινά οι πιθανότητες της κατάκτησης αλλάζουν. Τα νέα δεδομένα.
Απόψε Πέμπτη (9/7, 23:00) ξεκινάει η προημιτελική φάση του Μουντιάλ 2026, με την αναμέτρηση ανάμεσα στην Γαλλία και το Μαρόκο. Έτσι, η Opta και το Football Meets Data έχουν επικαιροποιήσει τις πιθανότητές τους για την κατάκτηση το τροπαίου.
Η Γαλλία είναι σταθερά το φαβορί, με τους Ισπανούς να βρίσκονται στη δεύτερη θέση, με τις δύο αυτές ομάδες μπορούν να διασταυρωθούν στα ημιτελικά. Στην 3η θέση βρίσκεται η Αργεντινή, ενώ ακολουθεί η Αγγλία ως τέταρτο φαβορί.
Θα δούμε επανάληψη του 2022;
Μάλιστα, το πιο πιθανό σενάριο τελικού είναι αυτό ανάμεσα στη Γαλλία με την Αργεντινή (14.2%), ενώ ακολουθεί το ζευγάρι Αγγλία – Γαλλία (13.9%).
Οι πιθανότητες, σύμφωνα με την Opta:
- Γαλλία – 27.3%
- Ισπανία – 21.3%
- Αργεντινή – 17.3%
- Αγγλία – 16.5%
- Νορβηγία – 6.6%
- Μαρόκο – 3.8%
- Βέλγιο – 3.7%
- Ελβετία – 3.6%
Οι πιθανότητες, σύμφωνα με το FMD:
- Γαλλία – 24%
- Ισπανία – 21%
- Αργεντινή – 17%
- Αγγλία – 17%
- Νορβηγία – 7%
- Μαρόκο – 6%
- Βέλγιο – 5%
- Ελβετία – 4%
Τα ζευγάρια των προημιτελικών του Μουντιάλ 2026:
- 09/07, 23:00 Γαλλία – Μαρόκο
- 10/07, 22:00 Ισπανία – Βέλγιο
- 12/07, 00:00 Νορβηγία – Αγγλία
- 12/07, 04:00 Αργεντινή – Ελβετία