Σπορ Μουντιάλ Ποδόσφαιρο

Μπήκαμε στην τελική ευθεία του Μουντιάλ 2026: Οι πιθανότητες κατάκτησης του τροπαίου

Η τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου φτάνει προς το τέλος της και καθημερινά οι πιθανότητες της κατάκτησης αλλάζουν. Τα νέα δεδομένα.

REUTERS
REUTERS
Γιάννης Στεφανίτσης

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Απόψε Πέμπτη (9/7, 23:00) ξεκινάει η προημιτελική φάση του Μουντιάλ 2026, με την αναμέτρηση ανάμεσα στην Γαλλία και το Μαρόκο. Έτσι, η Opta και το Football Meets Data έχουν επικαιροποιήσει τις πιθανότητές τους για την κατάκτηση το τροπαίου.

Η Γαλλία είναι σταθερά το φαβορί, με τους Ισπανούς να βρίσκονται στη δεύτερη θέση, με τις δύο αυτές ομάδες μπορούν να διασταυρωθούν στα ημιτελικά. Στην 3η θέση βρίσκεται η Αργεντινή, ενώ ακολουθεί η Αγγλία ως τέταρτο φαβορί.

Θα δούμε επανάληψη του 2022;

Μάλιστα, το πιο πιθανό σενάριο τελικού είναι αυτό ανάμεσα στη Γαλλία με την Αργεντινή (14.2%), ενώ ακολουθεί το ζευγάρι Αγγλία – Γαλλία (13.9%).

Οι πιθανότητες, σύμφωνα με την Opta:

  1. Γαλλία – 27.3%
  2. Ισπανία – 21.3%
  3. Αργεντινή – 17.3%
  4. Αγγλία – 16.5%
  5. Νορβηγία – 6.6%
  6. Μαρόκο – 3.8%
  7. Βέλγιο – 3.7%
  8. Ελβετία – 3.6%

Οι πιθανότητες, σύμφωνα με το FMD:

  1. Γαλλία – 24%
  2. Ισπανία – 21%
  3. Αργεντινή – 17%
  4. Αγγλία – 17%
  5. Νορβηγία – 7%
  6. Μαρόκο – 6%
  7. Βέλγιο – 5%
  8. Ελβετία – 4%

Τα ζευγάρια των προημιτελικών του Μουντιάλ 2026: 

  • 09/07, 23:00 Γαλλία – Μαρόκο
  • 10/07, 22:00 Ισπανία – Βέλγιο
  • 12/07, 00:00 Νορβηγία – Αγγλία
  • 12/07, 04:00 Αργεντινή – Ελβετία

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