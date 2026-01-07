Μπίλι Άιλις: Ανακαλύπτει τη θηλυκότητά της και φορά αβυσσαλέο ντεκολτέ «Δύσκολο το να είσαι γυναίκα»

Οι εμφανίσεις της με oversized ρούχα όπως φαίνεται ανήκουν πια στο παρελθόν, καθώς η Μπίλι Άιλις επιλέγει πιο θηλυκά ρούχα, όπως αυτό που την είδαμε να φορά στην πρόσφατη ανάρτησή της στο instagram... ένα τοπ με ντεκολτέ.

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια που μας συστήθηκε με φαρδιά μπλουζάκια και σορτς μέχρι το γόνατο, φαρδιά τζιν και καπέλα από τότε που έγινε γνωστή με την κυκλοφορία του ντεμπούτου άλμπουμ της, When We All Falll Asleep , Where Do We Go?, το 2019, παραδέχθηκε σε συνέντευξή της ότι δυσκολευόταν με την εικόνα του σώματός της και μάλιστα είχε στραφεί σε μια δίαιτα χωρίς κρέας σε μια προσπάθεια να χάσει βάρος και να νιώσει πιο άνετα με την εμφάνισή της.

«Ποτέ δεν ένιωσα πραγματικά πολύ όμορφη ούτε είδα τον εαυτό μου με αυτόν τον τρόπο, οπότε σίγουρα δεν δυσκολεύτηκα ποτέ με την ιδέα ότι θα επισκίαζε κάτι, αφού ούτε η ίδια το έβλεπα πραγματικά. Έπρεπε να πείσω τον εαυτό μου ότι είμαι όμορφη. Το να είσαι γυναίκα είναι δύσκολο εξομολογήθηκε στην βρετανική Vogue.

H τραγουδίστρια εξήγησε ότι έγινε vegan, κυρίως επειδή μισούσε το σώμα της και νόμιζε ότι έτσι θα έχανε βάρος. «Αλλά μετά έμαθα τα πάντα για τη γαλακτοκομική βιομηχανία και την εντελώς φρικτή και ανησυχητική κτηνοτροφία που όλοι προσποιούμαστε ότι είναι φυσιολογική και εντάξει» ανέφερε.