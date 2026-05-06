Μπίλι Άιλις: Η μάχη με το σύνδρομο Τουρέτ «Κάνω ό,τι μπορώ για να καταπνίγω τα τικ μου»

Η Μπίλι Άιλις μίλησε ανοιχτά για τη μάχη της με το σύνδρομο Τουρέτ - από την ηλικία των 11 ετών - και την προσπάθεια που καταβάλλει να καταστείλει τα τικ της όταν κάνει δημόσιες εμφανίσεις, ενώ αναφέρθηκε και στους ανθρώπους που έχουν έλλειψη κατανόησης γύρω από την πάθηση αυτή.

Αποκαλύπτοντας πώς συγκρατεί τα τικ της κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, εξήγησε: «Περνάω φάσεις όπου οι λέξεις γίνονται τικ, αλλά υπάρχει αυτό το πράγμα που ονομάζεται καταστολή. Αν το έχετε ακούσει ποτέ...

Και όταν βρίσκομαι σε μια συνέντευξη, κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να καταπνίγω όλα τα τικ μου συνεχώς και μόλις φύγω από την αίθουσα πρέπει να τα αφήσω όλα να βγουν έξω όπως ακριβώς θέλω».

Αυτό που την ανησυχεί σχετικά με την εκπαίδευση γύρω από το σύνδρομο Τουρέτ είναι το ότι «όσοι δεν καταλαβαίνουν τι είναι το σύνδρομο Τουρέτ, αν αρχίσω να έχω μια κρίση τικ, οι άνθρωποι με ρωτούν "είσαι καλά;"» εξομολογήθηκε.

Και συνέχισε απευθυνόμενη στην παρουσιάστρια του podcast Good Hang. «Αν δεν με είδατε να κάνω τικ σήμερα, τότε δεν κοιτάτε τα γόνατά μου που κάνουν τικ συνεχώς κάτω από αυτό το τραπέζι και τους αγκώνες μου, σφίγγω τα χέρια μου όλη την ώρα, και το κάνω αυτό όλη την ώρα.»

Και συμπλήρωσε: «Έτσι περνάμε λίγο-πολύ τις μέρες μας εμείς, τα άτομα με σύνδρομο Τουρέτ. Μερικοί άνθρωποι δεν έχουν καν το προνόμιο να τα καταπιέζουν καθόλου, με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα κύρια τικ που κάνω συνεχώς, όλη μέρα, είναι να κουνάω το αυτί μου μπρος - πίσω και να σηκώνω το φρύδι μου και να κροταλίζω του σαγόνι μου... και να λυγίζω το χέρι μου εδώ».