Μπίλι δε Κιντ: Ο θρύλος της Άγριας Δύσης που έζησε με το πιστόλι στο χέρι και πέθανε στα 21 του

Πίσω από το όνομα Μπίλι δε Κιντ (Billy the Kid) κρυβόταν ο Χένρι ΜακΚάρτι, ένας νεαρός Ιρλανδοαμερικανός που γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 1859 στη Νέα Υόρκη.



Μετά τον θάνατο του πατέρα του, η μητέρα του ξαναπαντρεύτηκε και η οικογένεια μετακόμισε στο Νέο Μεξικό, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Όμως η μοίρα της οικογένειας ήταν δύσκολη. Το 1874 η μητέρα του πέθανε από φυματίωση και ο νεαρός Χένρι βρέθηκε ουσιαστικά μόνος, αποξενωμένος από τον πατριό του.



Για να επιβιώσει, έμενε σε ένα μικρό δωμάτιο και εργαζόταν για να πληρώνει το νοίκι του. Η πορεία του προς την παρανομία ξεκίνησε λίγους μήνες αργότερα.

Η πρώτη σύλληψη και η απόδραση που προμήνυε τον θρύλο



Στις 16 Σεπτεμβρίου 1875 συνελήφθη για κλοπή τροφίμων. Δέκα ημέρες αργότερα βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με τον νόμο, αυτή τη φορά για κλοπή ρούχων και όπλων από κινεζικό καθαριστήριο.



Καταδικάστηκε σε μικρή ποινή φυλάκισης, όμως δεν έμεινε για πολύ πίσω από τα κάγκελα. Μόλις δύο ημέρες μετά την κράτησή του κατάφερε να αποδράσει σκαρφαλώνοντας από την καπνοδόχο.



Η απόδραση αυτή ήταν η αρχή μιας σύντομης αλλά ταραχώδους διαδρομής που θα τον μετέτρεπε σε έναν από τους πιο γνωστούς παράνομους της αμερικανικής ιστορίας.



Ο πρώτος φόνος και η γέννηση του «Billy the Kid»



Αφού εγκατέλειψε το Νέο Μεξικό και μετακινήθηκε στην Αριζόνα, ο νεαρός ΜακΚάρτι βρέθηκε για πρώτη φορά αντιμέτωπος με κατηγορία φόνου.



Τον Αύγουστο του 1877 σκότωσε έναν σιδερά σε καβγά μέσα σε σαλούν. Από εκείνη την περίοδο άρχισε να χρησιμοποιεί το όνομα Γουίλιαμ Μπόνεϊ, ενώ λίγο αργότερα έγινε γνωστός ως Μπίλι δε Κιντ.



Ήταν ένας χαρακτήρας που συνδύαζε την εικόνα του αδίστακτου πιστολέρο με εκείνη του νεαρού, γοητευτικού φυγά. Η φήμη του μεγάλωνε όσο μεγάλωνε και ο κατάλογος των κατηγοριών εναντίον του.

Ο «Πόλεμος της κομητείας Λίνκολν» και η συμμορία των Regulators



Η μεγάλη στιγμή που τον έβαλε στο επίκεντρο της Άγριας Δύσης ήταν ο λεγόμενος Πόλεμος της κομητείας Λίνκολν.



Η σύγκρουση ξεκίνησε ως οικονομική διαμάχη ανάμεσα σε ισχυρούς εμπόρους της περιοχής και τον κτηνοτρόφο Τζον Τένσταλ, ο οποίος προσπάθησε να δημιουργήσει ανταγωνιστική επιχείρηση.



Ο Τένσταλ δολοφονήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1878 από άνδρες που συνδέονταν με την αντίπαλη πλευρά. Ο Μπίλι δε Κιντ και άλλοι πιστολάδες αποφάσισαν να πάρουν εκδίκηση και δημιούργησαν την ομάδα The Regulators.



Στις 4 Απριλίου 1878 σκότωσαν τον σερίφη Γουίλιαμ Μπρέιντι και τον βοηθό του, γεγονός που έκανε τον Κιντ έναν από τους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους στην περιοχή.

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Από ήρωας για κάποιους, εγκληματίας για τις Αρχές



Ο Μπίλι δε Κιντ απέκτησε τη φήμη ενός ικανότατου πιστολέρο, όμως για τον νόμο παρέμενε ένας επικίνδυνος φυγάς.



Ο κυβερνήτης του Νέου Μεξικού Λιου Γουάλας, γνωστός και ως συγγραφέας του «Μπεν Χουρ», προσπάθησε να προσφέρει αμνηστία σε όσους συμμετείχαν στον Πόλεμο της κομητείας Λίνκολν, όμως ο Κιντ δεν συμπεριλαμβανόταν πλήρως στη ρύθμιση.



Ο νεαρός παράνομος συμφώνησε να καταθέσει σε υπόθεση φόνου με αντάλλαγμα πιθανή επιείκεια και παραδόθηκε στις 21 Μαρτίου 1879. Όταν όμως κατάλαβε ότι η υπόσχεση δεν προχωρούσε, δραπέτευσε.



Η περιπετειώδης ζωή του συνεχίστηκε μέχρι τον Ιανουάριο του 1880, όταν σκότωσε τον Τζο Γκραντ σε καβγά σε σαλούν στο Φορτ Σάμνερ.

Ο Πατ Γκάρετ ανέλαβε να τελειώσει τον μύθο



Ο άνθρωπος που έμελλε να συνδεθεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον με το τέλος του Μπίλι δε Κιντ ήταν ο σερίφης Πατ Γκάρετ.



Στις 2 Νοεμβρίου 1880 εξελέγη σερίφης της κομητείας Λίνκολν και βασικός του στόχος έγινε η σύλληψη του νεαρού φυγά.



Κατάφερε να τον εντοπίσει και να τον συλλάβει τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Τον Απρίλιο του 1881 ο Κιντ καταδικάστηκε σε θάνατο δι’ απαγχονισμού.



Όμως ο Μπίλι δε Κιντ δεν είχε τελειώσει ακόμη. Στις 28 Απριλίου δραπέτευσε ξανά, σκοτώνοντας δύο βοηθούς του Γκάρετ.

Το τελευταίο βράδυ του Μπίλι δε Κιντ



Ο Πατ Γκάρετ ξεκίνησε νέο ανθρωποκυνηγητό. Η τελική αναμέτρηση ήρθε σαν σήμερα, στις 14 Ιουλίου 1881 στο Φορτ Σάμνερ του Νέου Μεξικού.



Ο Γκάρετ μπήκε κρυφά στο σπίτι όπου βρισκόταν ο Κιντ και τον βρήκε μέσα στο σκοτάδι. Σύμφωνα με την πιο γνωστή εκδοχή της ιστορίας, ο νεαρός ξύπνησε και πρόλαβε μόνο να ρωτήσει στα ισπανικά «Ποιος είναι;» πριν δεχθεί τους πυροβολισμούς.



Ο Μπίλι δε Κιντ ήταν μόλις 21 ετών.



Η δολοφονία ή η νόμιμη εκτέλεση ενός θρύλου;



Ο θάνατός του προκάλεσε αντιδράσεις σε ολόκληρη την Αμερική. Κάποιοι κατηγόρησαν τον Πατ Γκάρετ ότι δεν προσπάθησε να τον συλλάβει, αλλά επέλεξε να τον σκοτώσει.



Για να υπερασπιστεί τη φήμη του, ο Γκάρετ έγραψε το βιβλίο «The Authentic Life of Billy, the Kid», παρουσιάζοντας τη δική του εκδοχή για τη ζωή του διάσημου παράνομου.

Από το πιστόλι και τα σαλούν στην αιωνιότητα της τέχνης



Η ιστορία του Μπίλι δε Κιντ ξεπέρασε τα όρια της Άγριας Δύσης και πέρασε στην παγκόσμια κουλτούρα.



Η λαϊκή μουσική τον έκανε τραγούδι, με ερμηνείες από καλλιτέχνες όπως ο Γούντι Γκάθρι και ο Ράι Κούντερ. Ο Μπομπ Ντίλαν έγραψε το σάουντρακ της ταινίας του Σαμ Πέκινπα «Pat Garrett and Billy the Kid» (1973), όπου ακούστηκε και το θρυλικό «Knockin’ on Heaven’s Door».



Ο Άαρον Κόπλαντ συνέθεσε το 1938 το μπαλέτο «Billy the Kid», ενώ ο χαρακτήρας εμφανίστηκε ακόμη και στον κόσμο των κόμικς, με τον Λούκι Λουκ να τον παρουσιάζει σε επεισόδιο του 1962.



Ο Μπίλι δε Κιντ δεν έζησε αρκετά για να γεράσει. Έζησε όμως αρκετά για να γίνει μύθος. Ένας νεαρός φυγάς που μέσα σε λίγα χρόνια μετατράπηκε σε σύμβολο μιας εποχής όπου ο νόμος, η βία και η περιπέτεια βρίσκονταν σε μόνιμη σύγκρουση.