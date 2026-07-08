Μπιλιράκης: «Δεν πρέπει να δοθούν F-35 στην Τουρκία – Είναι ενάντια στα συμφέροντα Ελλάδας και Κύπρου»

Την αντίθεσή του σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία εξέφρασε ο ελληνοαμερικανός Ρεπουμπλικανός βουλευτής Γκας Μπιλιράκης, αντιδρώντας στις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξετάσει το σχετικό αίτημα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

«Η Τουρκία δεν πρέπει να πάρει τα F-35»

Μιλώντας στην τηλεόραση του Alpha, ο Γκας Μπιλιράκης ήταν κατηγορηματικός.

«Κάτω από καμία συνθήκη η Τουρκία δεν θα πρέπει να πάρει τα αεροπλάνα. Δεν πρέπει να πουλήσουμε τα F-35 στην Τουρκία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ελληνοαμερικανός βουλευτής χαρακτήρισε την Τουρκία «ασταθή δύναμη στη Μεσόγειο», υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να προχωρήσει η πώληση των μαχητικών.

Όπως επισήμανε, μια τέτοια κίνηση θα ήταν αντίθετη με τη νομοθεσία CAATSA που υιοθέτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν από μερικά χρόνια, ενώ υπενθύμισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να διαθέτει το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400.

«Υπάρχουν πολλοί λόγοι και κυρίως είναι ενάντια στη νομοθεσία CAATSA που πέρασε πριν από μερικά χρόνια. Επίσης, κυρίως λόγω του ότι η Τουρκία κατέχει τους S-400», σημείωσε.

«Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε τον Τραμπ»

Ο Γκας Μπιλιράκης τόνισε ακόμη ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του προς την αμερικανική κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας πως μια πιθανή πώληση F-35 δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της περιοχής.

«Θα συνεχίσω να πιέζω όσο πιο σκληρά μπορώ, επειδή δεν μπορεί να είναι προς το συμφέρον της Ανατολικής Μεσογείου και δεν είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ, αλλά ούτε και προς το συμφέρον της Ελλάδας και της Κύπρου», δήλωσε.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι «θα συνεχίσουμε να πιέζουμε και να μιλάμε στον πρόεδρο Τραμπ για το θέμα αυτό».