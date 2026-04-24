Μπίρκος για τον χαμό του πατέρα του: Θες να γκρεμίσεις τα ντουβάρια του σπιτιού για να πας να τον βρεις

Ο Θάνος Μπίρκος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην απώλεια του πατέρα του που τον ωρίμασε όπως παραδέχεται.

«Το 2020 έχασα τον μπαμπά μου σε ηλικία 65 ετών. Είχα θέατρο… Γυρνάς τον διακόπτη για 2 ώρες… Στο σπίτι τα ντουβάρια δε γίνονται απλώς πιο στενά, αλλά προσπαθείς να τα γκρεμίσεις για να πας να βρεις τον άνθρωπο που έχασες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μέσα από αυτή την απώλεια ωρίμασα. Αν είχα κάποια ψήγματα εφηβείας μέσα μου, έφυγαν, τους είπα “γειά”» είπε χαρακτηριστικά.

Και συμπλήρωσε: «Ένιωσα ότι είμαι πλέον ώριμος άντρας να πατήσω στα πόδια μου, να διεκδικήσω, να ρισκάρω και όλα αυτά με χαμόγελο γιατί δεν έχει παραπέρα. Προσπαθώ να είμαι αισιόδοξος. Δε μου φταίει σε τίποτα ο τηλεθεατής να βγω εδώ πρωί πρωί και να αρχίσω να κλαίω. Εγώ αν ήμουν σπίτι και έβλεπα κάποιον πρωί πρωί να βγαίνει και να κλαίει, θα άλλαζα κανάλι».