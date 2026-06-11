«Μπισκοτοποιία Βανίλια»: Τα παιδιά του Τζιωρτζιώτη στήνουν νέα βιομηχανία στη «σκιά» της ΒΙΟΛΑΝΤΑ

«Μπισκοτοποιία Βανίλια» ονομάζεται η νέα βιομηχανία που έστησαν τα παιδιά του Κώστα Τζιωρτζιώτη (ιδιοκτήτη της ΒΙΟΛΑΝΤΑ) αρκετά μακριά από το εργοστάσιο του τραγικού συμβάντος τον Ιανουάριο 2026. Στις 8 Ιουνίου συστάθηκε η «Μπισκοτοποιία Βανίλια Ι.Κ.Ε.» με έδρα τη Σιάτιστα Κοζάνης και αρχικό κεφάλαιο 15.000 ευρώ. Η νέα εταιρεία έχει διάρκεια 30 ετών και ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή μπισκότων. Το καταστατικό της «Μπισκοτοποιία Βανίλια» περιλαμβάνει παραγωγή παξιμαδιών, βάφλας, γκοφρέτας, αρτοσκευασμάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής, καθώς και χονδρική εμπορία σοκολάτας, ζάχαρης και γλυκισμάτων.

Στο εταιρικό σχήμα- σύμφωνα με το ΓΕΜΗ- συμμετέχουν τα τρία παιδιά του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, ο Στέφανος, ο Μόδεστος και η Σοφία Τζιωρτζιώτη, με ποσοστό 24,5% έκαστος. Το μεγαλύτερο ποσοστό, 26,5%, κατέχει ο Γεώργιος Αναστασίου, ο οποίος αναλαμβάνει και τη διαχείριση καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας.

Οι τοπικοί παράγοντες πιέζουν να μην χαθούν οι δουλειές

Το ερώτημα που προκύπτει και έχει και νομικές προεκτάσεις είναι εάν η νέα επιχείρηση σχετίζεται με την παλιά. Τοπικοί παράγοντες θεωρούν ότι η επιχειρηματική κίνηση δεν είναι άσχετη ούτε με την προσπάθεια για επιχειρηματική συνέχεια μέσα στην οικογένεια Τζιωρτζιώτη αλλά και τις πιέσεις που ασκήθηκαν από πολιτικούς παράγοντες και τοπικούς άρχοντες να μη μειωθεί η απασχόληση στην ευρύτερη περιοχή.

Με ελάχιστες δραστηριότητες πλέον η ΒΙΟΛΑΝΤΑ, χωρίς ασφαλιστικές αποζημιώσεις και με τις δίκες να αργούν

Η ΒΙΟΛΑΝΤΑ, ως προηγούμενο σχήμα, μοιάζει να μη λειτουργεί πλέον. Ελάχιστες και διεκπεραιωτικές είναι παραγωγικές δραστηριότητές της, οι παραγγελίες έχουν μειωθεί κατά 98% και η μόνη προσπάθεια της διοίκησης αυτή την περίοδο είναι να εισπράξει τα οφειλόμενα από προηγούμενες παραγγελίες που είχαν γίνει μέχρι τον Ιανουάριο 2026.

Ταυτόχρονα, με την ελάχιστη ρευστότητα που έχει απομείνει προσπαθεί να καλύψει τις μισθοδοσίες μέχρι την επόμενη φάση που θα είναι οι δίκες. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιες ασφαλιστικές όχι μόνο δεν έχουν αποζημιώσει για τους θανάτους και τις ζημιές επειδή τα επίσημα πορίσματα έβγαλαν τις σκανδαλώδεις παραλείψεις, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, θα στραφούν και αυτές κατά της διοίκησης και των μετόχων.

Σε νομικό επίπεδο, οι δίκες φαίνεται ότι θα αργήσουν και ίσως η ρευστότητα που θα προκύψει απ’ τις νέες δραστηριότητες θα κατευθυνθεί είτε προς αποζημιώσεις είτε προς τη διατήρηση της επιχειρηματικής συνέχειας.

Ο ιδρυτής της εταιρείας, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, παραμένει προφυλακισμένος στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της τραγωδίας, ενώ χωρίς δυνατότητες και αρμοδιότητες μένουν τα υπόλοιπα διοικητικά στελέχη της ΒΙΟΛΑΝΤΑ.