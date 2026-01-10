Μπλακ άουτ στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου: Έκρηξη σε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ - Εκτεταμένη διακοπή ρεύματος

Σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης προκάλεσε εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου, βυθίζοντας στο σκοτάδι μεγάλο μέρος της περιοχής και επηρεάζοντας την καθημερινότητα κατοίκων και επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η βλάβη σημειώθηκε εντός του υποσταθμού του ΔΕΔΔΗΕ / ΑΔΜΗΕ που βρίσκεται στον χώρο του παλαιού εργοστασίου του ΑΗΣ Αλιβερίου. Κατά τις ίδιες πηγές, καταγράφηκε έκρηξη με έντονη λάμψη, πιθανότατα σε μονωτήρα ή σε μετασχηματιστή εντάσεως οργάνων, γεγονός που οδήγησε στην εκτεταμένη διακοπή.

Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ επί ποδός

Από την πρώτη στιγμή, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρέθηκαν στο σημείο και εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση της βλάβης. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, στόχος είναι η πλήρης επαναφορά της ηλεκτροδότησης μέσω εναλλακτικού διακόπτη, ώστε να περιοριστεί η ταλαιπωρία των πολιτών. Ήδη έχει επιτευχθεί μερική αποκατάσταση, ενώ οι τεχνικές εργασίες συνεχίζονται.



«Η διακοπή ρεύματος σε όλη την περιοχή και σε μεγάλο μέρος του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου οφείλεται σε σοβαρό πρόβλημα μέσα στον υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ/ΑΔΜΗΕ στο παλιό εργοστάσιο του ΑΗΣ Αλιβερίου. Υπήρξε έκρηξη και λάμψη σε μονωτήρα ή σε μετασχηματιστή. Τα συνεργεία βρίσκονται επί τόπου για να δώσουν ρεύμα από άλλο διακόπτη. Έχει γίνει άμεσα μερική αποκατάσταση και αναμένουμε την πλήρη», δήλωσε στο evima.gr ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Νίκος Μαστροκώστας. Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή μέχρι την οριστική αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε όλες τις περιοχές.