«Μπλε ώρες»: Αυτή είναι η νέα δυνατή ιστορία αγάπης του Ανδρέα Γεωργίου για τον ΣΚΑΪ

Το πρώτο φως βάφει τον ορίζοντα μπλε. Το Πήλιο τυλίγεται με ένα γοητευτικό πέπλο και ένα ατμοσφαιρικό ερωτικό δράμα γεμάτο πάθος και μυστικά έρχεται να σημάνει τις «Μπλε ώρες». Εκείνη τη μαγική στιγμή που η νύχτα δίνει τη θέση της στη μέρα. Εκείνα τα λεπτά που ο χρόνος παγώνει για να χωρέσει τον έρωτα δύο ανθρώπων παγιδευμένων σε συμβατικούς γάμους.

Δύο προσώπων που βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στον άλλον μόνο στο λυκαυγές: του Άγγελου και της Εύας. Και όταν μία στυγερή δολοφονία διαλύσει την πρωινή ομίχλη, οι βαθιά κρυμμένες αλήθειες θα απλωθούν παντού…

Εγκλωβισμένοι στο παρελθόν τους

Ο Βαγγέλης Κακουριώτης υποδύεται τον Άγγελο Αντωνιάδη, έναν φιλόδοξο και εργασιομανή νέο, στέλεχος στη γαλακτοβιομηχανία της οικογένειάς του. Ο γάμος του είναι συμβατικός και βρίσκει τον έρωτα στο πρόσωπο της Εύας, ενώ είναι ακόμα παντρεμένος. Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ υποδύεται την Εύα Ρουμπάνη, μια ρομαντική και ευαίσθητη κοπέλα, που δουλεύει στην επιχείρηση του Άγγελου. Βρίσκει καταφύγιο στην αγκαλιά του Άγγελου, αφού ο γάμος της έχει τελειώσει από καιρό.

Οι «Μπλε ώρες» μιλούν για τον έρωτα που αψηφά τα όρια, τις επιλογές που καθορίζουν τη μοίρα και το σκοτάδι που μπορεί να κρύβεται ακόμη και στο πιο φωτεινό ξέφωτο. Ο απαγορευμένος έρωτας των δύο πρωταγωνιστών πλαισιώνεται από το μυστήριο μιας δολοφονίας, τις σχέσεις δύο πλούσιων και δυνατών οικογενειών που έχουν συνεταιριστεί επαγγελματικά, τα μυστικά και τις συγκρούσεις των ηρώων, αλλά και τις συναρπαστικές ιστορίες των χαρακτήρων που αποτελούν τον κοινωνικό περίγυρο της περιοχής. Κι όλα αυτά, με φόντο τη σαγηνευτική ομορφιά του βουνού των Κενταύρων.

Η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου έρχεται το φθινόπωρο στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ και το δημιουργικό team επιστρέφει στο Νέο Φάληρο 5 χρόνια μετά από το τέλος της σειράς «8 λέξεις» που έκαναν στο κανάλι. Παίζουν επίσης οι: Πασχάλης Τσαρούχας, Βάνα Μπάρμπα, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Αντώνης Φραγκάκης, Ελένη Βαΐτσου, Γιάννης Ποιμενίδης, Νόνη Ιωαννίδου, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Κατερίνα Στικούδη, Έλενα Πιερίδου, Αναστασία Δρακά, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Ηρακλής Τζουζίνοφ και ο Χρήστος Λούλης.